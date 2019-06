Actualizado: 02/06/2019 19:28h

40 - 40 SET 2 6 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Garbiñe Muguruza ha levantado esos dos puntos de partido en contra, pero ahora tendrá que afrontar una tercera después de que, en el intercambio de líneas, la caraqueña haya salido perjudicada. ADV - 40 SET 2 6 - 3

El globo defensivo de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera ADV - 40 SET 2 5 - 3

El remate de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

0 - 0 SET 2 6 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red DOBLE PUNTO DE PARTIDO PARA SLOANE STEPHENS. Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 15 SET 2 5 - 3

El revés de Sloane Stephens se va fuera SE BUSCA MATCH BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER. 30-0

30 - 0 SET 2 5 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 2 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto FALLO LETAL DE GARBIÑE MUGURUZA !!! Volea franca para la hispano venezolana que se queda en la red cuando lo tenía todo a favor. Es muy simbólico de una situación excesivamente crítica. Tanto es así que Sloane Stephens sirve para clasificarse para cuartos de final. 0 - 0 SET 2 5 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco no consigue superar la red con su volea DOBLE PELOTA DE RUPTURA PARA SLOANE STEPHENS !!!

40 - 15 SET 2 4 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera Un revés y otra derecha de Garbiñe Muguruza que se han ido respectivamente muy lejos empieza a allanar el camino de la victoria de una Sloane Stephens que ahora, con sus restos, está metiendo mucha presión. 30 - 0 SET 2 4 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 2 4 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Pero, una vez, Garbiñe Muguruza o bien no puede contrarrestar los tiros de Sloane Stephens, o bien tira por la borda los restos, o bien solo se limita a contemplar los paralelos de la jugadora norteamericana que están siendo demoledores. Entramos en la fase crucial de este segundo acto. 0 - 0 SET 2 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera OTRO 15-30 PARA GARBIÑE MUGURUZA. No tiene otro objetivo la hispano venezolana que pegar, pegar y pegar para dejar a su oponente al fondo de pista. Ahora ha presionado en la red y el passing se ha marchado muy lejos.

15 - 30 SET 2 3 - 3

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Después de un inicio de juego con alternancia de errores no forzados por parte de ambas tenistas que favorecía a Sloane Stephens (15-30), Garbiñe Muguruza ha reaccionado. Ha elaborado más, ha empujado un poquito y ha conseguido forzar los fallos de su potente rival. 0 - 0 SET 2 3 - 3

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera

30 - 40 SET 2 3 - 2

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 2 3 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

Garbiñe Muguruza intenta llevar la iniciativa al resto, pero no se encuentra tan suelta como antes. Falla con su derecha y, además, como ha pasado en este último punto con un globazo enorme, empieza a estar desarbolada por la tranquilidad de Sloane Stephens. 0 - 0 SET 2 3 - 2

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que Garbiñe Muguruza Blanco no consigue devolver 40 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 15 SET 2 2 - 2

Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que toca la red y consigue el punto 15 - 15 SET 2 2 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco gana el tanto con un revés desde la red

Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Garbiñe Muguruza, a base de contrapiés y de mucha energía en sus golpes profundos, se ha recuperado del tremendo bache en el que estaba hundida para seguir enganchada en este segundo set. 0 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 30 - 40 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 40 SET 2 2 - 1

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 15 - 0 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto JUEGO PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza parecía venirse arriba con una buena volea que daba lugar a un 15-30 esperanzador, pero dos fallos al resto y un cruzado de derecha espectacular de la de Plantation echan por tierra las posibilidades de break de nuestra jugadora. 0 - 0 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

EMPATA EL PARTIDO GARBIÑE MUGURUZA. Lo que hace un saque directo. Un winner. Ha llenado de moral la derecha de la hispano venezolana que, de inmediato, ha sabido solventar el juego. 0 - 0 SET 2 1 - 1

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Sloane Stephens 40 - ADV SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera SEGUNDO SAQUE DIRECTO DEL ENCUENTRO PARA GARBIÑE MUGURUZA PARA SOLUCIONAR LA PRIMERA PAPELETA VERDADERAMENTE COMPLICADA DEL PARTIDO. Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sloane Stephens

PELOTA DE BREAK PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza no tiene confianza. Ejecuta un buen primer golpe pero no se decide a presionar, duda, arriesga demasiado y falla. 40 - 30 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 15 - 30 SET 2 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera Sigue dominando Sloane Stephens que se consolida con su servicio. Garbiñe Muguruza ha encajado un parcial de 6-1 en contra. Después de su brillante comienzo, la pupila de Sam Sumyk está atravesando un bache anímico que puede forzar su adiós a Roland Garros. Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Sloane Stephens falla su segundo servicio, doble falta

30 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

Gran volea desde media pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto En el duelo de derechas y cambio de direcciones y alturas, Garbiñe Muguruza se desquició más que su oponente. No cerró cuando tuvo que cerrar en los servicios comprometidos de la de Florida, mientras que sus saques los perdía con relativa facilidad. No llegó y Sloane Stephens empezó a apurar como antes apuraba la de Caracas. Las líneas jugaban malas pasadas a ambas pero a la hora de desnivelar la balanza, ello favoreció a la vigente finalista de Roland Garros. PRIMER SET PARA SLOANE STEPHENS EN 52 MINUTOS DE JUEGO. La tenista estadounidense ha conseguido rehacerse de un gran inicio de Garbiñe Muguruza (3-1) que ha contado con hasta cinco bolas de break para ejecutar su segunda rotura.

0 - 0 SET 1 6 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera TRIPLE PELOTA DE SET PARA SLOANE STEPHENS !!! 40 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Una derecha larga en pleno rally de pelotas altas y otro revés paralelo de Sloane Stephens provocan que el SET BALL esté más cerca que nunca en la Philippe Chatrier. 0-30. 30 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera CONTRABREAK PARA NUESTRA JUGADORA !!!! Ha vuelto al inicio. A restar profundo y a dominar con su derecha para evitar que su oponente tomara la iniciativa en el juego decisivo. Aún así, es ahora Sloane Stephens la que resta para poder cerrar este primer capítulo. 0 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera DOBLE PUNTO DE BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! 15 - 40 SET 1 5 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red

Dos approach en la red de Garbiñe Muguruza le acercan a un contrabreak que la volvería de nuevo a meter en el set, y a frenar esa hemorragia de parcial que está recibiendo en contra. 15-30. 15 - 30 SET 1 5 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco gana el tanto con un revés desde la red 15 - 15 SET 1 5 - 3

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Sloane Stephens 15 - 0 SET 1 5 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera ROTURA PARA SLOANE STEPHENS QUE SERVIRÁ A CONTINUACIÓN PARA CERRAR EL SET.

0 - 0 SET 1 5 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PELOTA DE ROTURA PARA SLOANE STEPHENS !!! Garbiñe Muguruza se desquicia también con las líneas. Primero en un ace que le podía haber servido para cerrar el juego, y después en una pelota profunda que no ha sabido contrarrestar. ADV - 40 SET 1 4 - 3

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Sloane Stephens supera a Garbiñe Muguruza Blanco y gana el tanto 0 - 0 SET 1 4 - 4

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera 40 - ADV SET 1 4 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 1 4 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Sloane Stephens TERCERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA GARBIÑE MUGURUZA. Otro error de la hispano venezolana rompe una pequeña remontada donde las líneas empiezan a enemistarse con una Sloane Stephens muy escéptica. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta 40 - ADV SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera

40 - 40 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera DOBLE PUNTO DE BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! 40 - 15 SET 1 4 - 3

El globo defensivo de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 0 SET 1 4 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

ERROR GARRAFAL DE GARBIÑE MUGURUZA EN UNA PELOTA BAJA !!! PELIGRO. Sloane Stephens a un punto de una bola de break que podría ser definitiva. 0-30. 30 - 0 SET 1 4 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red SEGUNDA DOBLE FALTA DE GARBIÑE MUGURUZA QUE, POCO A POCO, SE ESTÁ DILUYENDO. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Garbiñe Muguruza está abusando de su derecha invertida buscando el revés de una Sloane Stephens que, aunque se empeña en intentar dominar con el drive, es con el revés como está superando mejor a la semifinalista en este escenario el año pasado.

JUEGO PARA SLOANE STEPHENS QUE LE CUESTA UN MUNDO SACARA ADELANTE SUS SERVICIOS. Pero lo hace y se pone por delante en el set en un duelo profundo de derechas. 0 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 3

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera ADV - 40 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

La derecha de Garbiñe Muguruza sigue funcionando. Es más poderosa que la de la vigente finalista de Roland Garros que se mantiene con el servicio. Deuce. 40 - 40 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 40 - 30 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano, en su segundo servicio de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 30 SET 1 3 - 3

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera

15 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera BREAK PARA SLOANE STEPHENS !!! Efecto gaseosa de Garbiñe Muguruza. La número 7 del mundo ha subido de nivel. Otro revés paralelo ha servido para cerrar el juego y, media hora después del inicio del choque, volver a empezar. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera

TRIPLE PUNTO DE RUPTURA PARA SLOANE STEPHENS. 40 - 0 SET 1 2 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red El inicio de Garbiñe Muguruza empieza a resquebrajarse. Ahora un gran paralelo de revés de la norteamericana, y después un fallo garrafal en la red al rematar conducen el juego al 0-30, y a punto de la opción de rotura. 30 - 0 SET 1 2 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 2 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red

GARBIÑE MUGURUZA SIGUE SIN ENCARRILAR EL PRIMER SET. Con 15-30 a favor, Garbiñe Muguruza en la red ha tenido dos veces para machacar y forzar puntos de break, pero no ha sabido controlar la volea.De momento, con el viento a favor, tendrá que seguir remando. Segundo servicio liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 1 - 3

La volea de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera DOBLE FALTA DE SLOANE STEPHENS QUE LA PONE EN UN COMPROMISO !!! 15-30

Sloane Stephens falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera JUEGO PARA GARBIÑE. La campeona de Roland Garros en 2016 está variando alturas y direcciones, y ello está causando estragos sobre el tenis uniforme de una Sloane Stephens a la que le cuesta poner la pelota en pista. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El revés de Sloane Stephens se va fuera

40 - ADV SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto SE COMPLICA SU SERVICIO GARBIÑE MUGURUZA. Una derecha larga y un bote pronto que no ha podido afrontar bien en la red llevan el juego al deuce. 40 - 40 SET 1 1 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red

15 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA SLOANE STEPHENS. Ha perdido cinco opciones Garbiñe Muguruza para encarrilar la primera manga. No ha podido solventar el break y esperemos que ello no afecte anímicamente a este arranque inicial brillante de la número 19 del mundo. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

ADV - 40 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Sloane Stephens ha solventado las bolas de break en contra con un saque directo y tres puntos gratuitos de saque. Veremos qué pasa con esta QUINTA OPCIÓN DE ROTURA. 40 - ADV SET 1 0 - 2

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

ADV - 40 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Llegó a la dejada y otra vez Sloane Stephens, forzada, no puede pasar a la jugadora donostiarra !!! CUARTA OPCIÓN DE BREAK 40 - ADV SET 1 0 - 2

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Elaboró, apretó, subió y Sloane Stephens no atinó en su passing cruzado.... TERCER PUNTO DE BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA EN ESTE TERCER JUEGO DEL ENCUENTRO. 40 - ADV SET 1 0 - 2

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera PRIMER SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO. Sloane Stephens solventa de esta manera el punto que la podía haber condenado este primer set.

Ace de Sloane Stephens con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco PELOTA DE SEGUNDA RUPTURA PARA GARBIÑE !!! 30 - 40 SET 1 0 - 2

El revés de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Dos reveses paralelos, uno como resto ganador y el otro tras un intercambio, acercan a la ganadora en Monterrey a su segundo break de este inicio de encuentro. 15-30

15 - 30 SET 1 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 2

Fabuloso resto de revés de Garbiñe Muguruza Blanco que no consigue devolver Sloane Stephens COMO UN TIRO HA EMPEZADO LA CARAQUEÑA !!! Confirma el break. Parecía que se repetía el mismo guión con break y contrabreak con respecto al partido de Elina Svitolina. Pero el 0-15 fue un espejismo. Muy agresiva y acertada, lo que pedíamos. 0 - 0 SET 1 0 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

15 - 40 SET 1 0 - 1

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Sloane Stephens Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Sloane Stephens se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 1

Impresionante passing shot de Sloane Stephens desde el fondo de la pista supera a Garbiñe Muguruza Blanco y le sirve para ganar el punto ROTURA PARA LA HISPANO VENEZOLANA. Garbiñe Muguruza que ha comenzado con un resto ganador, ha logrado restar el resto de servicios de una rival que, en la contarréplica, siempre ha respondido con una pelota larga más allá de la línea de fondo.

0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Y PARA EMPEZAR TRES PELOTAS DE BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA !!!! 0 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Gran resto de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto

Todo preparado en la Philippe Chatrier donde ha hecho mucho calor cuando ha jugado Rafa Nadal. Irá disminuyendo a medida que avance el encuentro. Sol y sombra. Partidazo en toda regla el que nos espera. Garbiñe Muguruza, a por los cuartos de final! La norteamericana no está teniendo una competición fluida en París esta semana. Ha tenido que utilizar el Tie Break en sus dos primeros partidos (ante Doi 6-3 y 7-6, y frente a Sara Sorribes 6-1 y 7-6), y sufrió de lo lindo anteayer para doblegar a la eslovena Polona Hercog (6-3, 5-7 y 6-4). Sloane Stephens, de 26 años de edad, y ex número 1 del mundo como nuestra representante, tiene como mayor éxito la victoria del Open USA de 2017, que selló por todo lo alto su vuelta al circuito después de un periodo de ausencia por una cirugía en su pie izquierdo. Ello frenó una irrupción que quedó reflejada en las semifinales de 2013 del Open de Australia. La jugadora de Plantation posee un estilo muy suave de tenis. Como si el encuentro no fuera con ella, la estadounidense se encarga sin sufrir de dominar desde el fondo de pista para mover a su rival desde el fondo de la pista. Garbiñe Muguruza tiene que ser más directa y precisa que nunca. Contra la de Florida, Garbiñe Muguruza ha ganado un partido y ha perdido otro. La victoria llegó en los dieciseisavos de final del torneo de Wuhan (6-2 y 6-0), cuando la donostiarra llegó a la final de aquel torneo. Y la derrota fue en los octavos de final de Miami el año pasado (6-3 y 6-4).

Y si Elina Svitolina fue una buena piedra de toque para medir sus fuerzas reales, hoy Sloane Stephens, vigente finalista de Roland Garros, le puede confirmar como una de las candidatas más firmes para lograr este Grand Slam. Su bagaje esta temporada contra Top Ten, son dos victorias en cuatro duelos. Con 25 años de edad, la nativa en Caracas está obligada a defender los puntos de sus semifinales de la temporada pasada. En un torneo que, extrañamente por sus características, se le da bien, quiere redimirse de una temporada irregular donde solo es salvable su título en Monterrey y sus cuartos de final en Indian Wells. Y es que después de un inicio titubeante ante la estadounidense Taylor Townsend donde llegó a perder el primer set por 5-7 para luego pasarla por encima por un doble 6-2; no tuvo problemas tampoco para ser un rodillo en segunda ronda contra la sueca Johanna Larson (6-4 y 6-1). Después de su brillante y contundente victoria frente a Elina Svitolina, número 9 del mundo, en la tercera ronda por un doble 6-3, la hispano-venezolana confirmó que ha llegado en plenitud de facultades a este grande francés, del que se coronó campeona en 2016. Aquella temporada perdió el primer set del primer partido, como en ésta. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis y sean bienvenidos al partido de octavos de final de Roland Garros que tendrá que dirimir Garbiñe Muguruza, número 19 del Ranking WTA, que se enfrentará a la séptima raqueta del planeta, la estadounidense Sloane Stephens.