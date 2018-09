US Open Serena Williams pasa a la semifinal tras batir a Pliskova La tenista estadounidense se medirá a Anastasija Sevastova en la siguiente ronda del torneo neoyorquino

La tenista estadounidense Serena Williams batió hoy a la checa Karolina Pliskova en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos por 6-4 y 6-3 tras un duelo que duró una hora y 26 minutos.

Williams disputará la semifinal del Grand Slam contra la letona Anastasija Sevastova, décimo octava del mundo, que venció este martes a la defensora del título, la estadounidense Sloane Stephens, por 6-2 y 6-3.

La exnúmero uno del tenis y décimo séptima cabeza de serie de este torneo se anotó una victoria para el que era su partido número cien sobre la pista del estadio principal de Flushing Meadows, el Arthur Ashe, un número que nadie puede igualar ahora mismo.

Williams utilizó su potente saque para imponerse a Pliskova, octava favorita, pero encontró resistencia y cometió más errores no forzados que la checa, a la que seguía desde la grada la extenista española Conchita Martínez, que la ha entrenado estos días.

Pliskova dominó buena parte del primer set y parecía que se lo iba a llevar, llegando a tener un marcador con 4-3 a su favor, pero la estadounidense dio la vuelta a la situación con golpes de derecha, como uno que devolvió por el lateral del campo a la altura de la red.

El segundo parcial, en cambio, parecía no plantear dificultades para una Williams que llegó a aventajar tres puntos sobre cero a Pliskova, pero entonces la checa remontó, posponiendo un triunfo meritorio para la estadounidense, que sumó muchos más saques directos.

Al encuentro de cuartos de final acudieron algunas caras conocidas, como el actor Michael Keaton o el cineasta Spike Lee, además de la familia de Williams, que contó con los ánimos de su hermana mayor, Venus, y de su marido, Alexis Ohanian.

En declaraciones a pie de pista, la vencedora reconoció que el público fue uno de los motivos que la impulsaron a crecerse. "Me sentí mal porque todo el mundo me estaba animando y yo no ganaba", explicó.

A sus 36 años, la tenista aseguró que está jugando "con libertad" porque hace un año estaba dando a luz a su primogénita y ahora no tiene "nada que demostrar", más que "jugar duro" como aseguró que hace en todo Grand Slam.

Williams, que se declaró feliz de haber pasado a la semifinal, se mostró humilde ante unas declaraciones de Spike Lee en las que la comparaba con los deportistas legendarios Michael Jordan y Mohammed Ali, aunque sostuvo que ella también quiere "inspirar a la gente fuera de la pista"