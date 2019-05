Mutua Madrid Open Sara Sorribes: «Jugar contra Naomi Osaka es un premio para mí» La castellonense eliminó a Lara Arruabarrena y se mide con la número uno del mundo por una plaza en octavos

Sara Sorribes (Castellón, 1996) no se amilana ante la adversidad, se crece. Lo demostró con su victoria en el duelo fratricida con Lara Arruabarrena por 6-4, 3-6 y 6-1 en el Mutua Madrid Open. Un triunfo agridulce que, sin embargo, permite a la número 73 del mundo alcanzar la segunda ronda en la arcilla de la Caja Mágica. Nunca antes en su carrera se había impuesto a la guipuzcoana. El domingo hizo magia con su raqueta y para conseguirlo. Hoy se medirá con la mejor jugadora del mundo, Naomi Osaka, en un partido que, pese a la dificultad que entraña, dará espectáculo. La castellonense, invitada por el torneo, afronta este encuentro con optimismo e ilusión.

¿Cómo se sintió al tener que competir con una compatriota?

Además de ser una jugadora española, es amiga mía, tenemos una muy buena relación, así que fue bastante complicado. Fue un partido muy mental y psicológico. Al final todavía más, porque Lara no estaba bien físicamente y yo sabía que tenía más posibilidades de vencer que ella. No es agradable ganar a alguien a quien tienes cariño, máxime cuando estuvo a punto de retirarse durante el juego. Pero a veces estas cosas pasan en el deporte y estoy deseando que se recupere lo más rápido posible.

¿Qué perspectivas tiene respecto a su próximo partido con Naomi Osaka?

Será un partido muy bonito, así que a disfrutarlo. Jugar contra Osaka es un premio para mí. Intentaré dar lo máximo, jugar todos los puntos bien y estar al 100%.

¿Le produce respeto jugar contra la número uno mundial?

Sí, mucho. Ya he jugado contra Naomi y ahora ella ha dado un salto de nivel. Por algo está en el puesto uno, pero confío en mis opciones y en lo que sé hacer. Jugar en casa, con el público de tu lado, da mucha fuerza. La altura también me ayuda más a mí que a ella, seguro. Ojalá que tenga mis opciones y las pueda aprovechar, pero sobre todo lo disfrutaré mucho.

El pulso entre ambas se va a disputar en el Estadio Manolo Santana. ¿Qué sensaciones le transmite jugar en Madrid?

Es una pista estupenda. Además, con más gente a tu favor que en tu contra. Es muy bonito jugar allí; ya lo hice hace tiempo en esa pista y tengo muy buenos recuerdos. Espero que este también sea un partido para recordar.

«Quiero seguir progresando. Ahora estoy intentando controlar mis emociones»

Llega a la competición con su segundo título de dobles bajo el brazo. Hace unas semanas conquistó Rabat junto a María José Martínez. ¿Está contenta con su inicio de curso?

Estoy muy feliz. Creo que he ido aprendiendo bastante en este principio de temporada. Estoy intentando controlar mis emociones y físicamente estoy bien. Jugar con María José es un plus porque me aporta muchísimo; es una grandísima jugadora. Tiene muchísima experiencia. Me tranquiliza dentro del partido, me va guiando, me marca los pasos y solo tengo que hacerle caso. Ojalá podamos continuar obteniendo tan buenos resultados como la semana pasada y estar mucho tiempo jugando juntas.

¿En qué estado de salud ve el tenis femenino español?

Carla Suárez y Garbiñe Muguruza están, lógicamente, un pasito por delante de Lara y de mí, en este caso. Vienen muchas jugadoras, están Aliona Bolsova, Paula Badosa, Georgina García... Hay muchas tenistas por detrás y, en mi opinión, formamos un gran equipo, una buena piña. Seguro que en el futuro seguimos teniendo alegrías.

¿Qué objetivos se plantea para lo que resta de temporada?

Nunca me propongo objetivos de resultados ni nada por el estilo, pero sí seguir progresando. Tengo muchos aspectos que mejorar. Estoy centrada en trabajar mi cabeza y diferentes momentos del partido.