Tenis Rafa Nadal, premio a la deportividad 2018 Los tenistas han valorado su comportamiento, su juego limpio y su compromiso con el tenis. Es la segunda vez que recibe este reconocimiento

A Rafael Nadal se le conoce por sus victorias, por sus once títulos de Roland Garros, por sus dos Wimbledon, sus tres US Open y su Abierto de Australia. Pero no solo ha construido su figura con la raqueta, también sin ella recibe los elogios de medio mundo. También de sus propios rivales en la pista, pues ellos han sido los que han valorado del balear su profesionalismo, su respeto y su juego limpio con el premio Stefan Edberg a la Deportividad 2018.

Es la segunda vez que Nadal recibe este galardón, pues ya se lo concedieron en 2010. Aunque este curso es especial porque su deportividad traspasó fronteras cuando se conoció que estuvo ayudando en las labores de limpieza tras las riadas en Mallorca. En Wimbledon brindó uno de sus grandes gestos con sus rivales al regalar un emotivo abrazo con Juan Martín del Potro.

También se aplaudió su defensa de los tenistas más jóvenes, como en su victoria ante Stefanos Tsitsipas. Fuera de la pista tuvo unas bonitas palabras para con Domingo Pérez, periodista de ABC que lo siguió durante buena parte de su carrera y falleció en agosto.

Nadal ha ganado un Premio ATP World Tour en cada una de las categorías elegidas por los jugadores: revelación (2003), Mayor Progreso (2005), Regreso (2013) y Deportividad (2010, 2018). También se le otorgó el trofeo por ser No. 1 a fin de año en cuatro ocasiones (2008, 2010, 2013, 2017) y fue nombrado Humanista del Año Arthur Ashe en 2011.