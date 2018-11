Así quedan los grupos de la Copa de Maestros

El último torneo del año tenístico comienza en Londres el domingo 11 con bajas de renombre: Juan Martín del Potro y Rafael Nadal. El español dio por finalizada su temporada 2018 después de que un dolor abdominal lo obligara a darse de baja en el Masters 1.000 de París Bercy y por una operación en el tobillo a la que se sometió el lunes.

La baja de Nadal la cubre el estadounidense John Isner, y la del argentino Del Potro, Kei Nishikori.

Así, la Copa de Maestros, que reparte 2.000 puntos, igual que los Grand Slams, estará compuesto por los siguientes grupos:

Grupo Guga Kuerten: Novak Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic y John Isner.

Grupo Lleyton Hewitt: Roger Federer, Kevin Anderson, Dominic Thiem y Kei Nishikori.

El torneo se disputa en el O2 londinense del 11 al 16 de noviembre.

