El puntazo de Medvedev que aplaudió el propio Federer

Aunque le costó, Roger Federer comenzó el Masters 1.000 de Shanghái con una victoria. Un 6-4, 4-6 y 6-4 ante Daniil Medvedev para iniciar la defensa del título que consiguió en 2017.

Pero en su debut, Federer no tuvo más remedio que aplaudir el puntazo que se sacó su rival y que terminó con una volea imposible de devolver. Imposible, porque cayó en campo del suizo y retornó al del ruso sin que pudiera hacer nada más que sonreír.

