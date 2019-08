Es el 190º del mundo y su nombre recuerda al de un tenista español que tantas veces le ha hecho la vida un poco más difícil a Roger Federer. Se trata de Sumit Nagal, el tenista indio que ayer, en la primera ronda del US Open, le ganó un set al suizo, concretamente el primero, por más que al rato terminara perdiendo el partido (4-6, 6-1, 6-2 y 6-4).

Moviéndose a una velocidad endiablada por el fondo de la pista, Nagal devolvió bolas y bolas a un Federer que tuvo que emplearse a fondo para superar una primera ronda que en principio pintaba a trámite. La prueba, puntos como éste, en los que Nagal se ganó el cariño del público de la Arthur Ashe.

