US Open La peor noche de Carla Suárez «Fue una falta de respeto» La tenista canaria se quejó del excesivo ruido de los aficionados tras su derrota ante Madison Keys: «No escuchaba al árbitro ni el marcador»

Carla Suárez se marchó anoche muy triste de la pista Arthur Ashe de Nueva York. Lo hizo, en primer lugar, por su derrota en cuartos ante Madison Keys (6-4, 6-3), pero también por el comportamiento de los aficionados que poblaron las gradas, y que en su opinión no guardaron las formas durante el encuentro.

«Es la peor noche que he vivido en la Arthur Ashe, y mira que he perdido hasta 6-0 y 6-0. Ya tenía enfrente a una rival cuyo juego no me viene bien como para no poder concentrarme. No lo entiendo. No escuchaba al árbitro ni el marcador. He ganado un juego y ni me he enterado».

Suárez se quejó en varias ocasiones al juez de silla de que muchos aficionados deambulaban por las gradas durante los puntos, sin ningún contro y provocando un nivel de ruido excesivo. La canaria se quejó de que muchos de ellos no prestaran atención al partido, y se dedicaran a comer, a beber o a charlar con sus acompañantes: «No es normal que estemos jugando y haya gente yendo a sentarse o caminando por ahí. Ha habido un momento en el que le he dicho a Keys que saliéramos a jugar, porque si teníamos que esperar a que se sentara todo el mundo, no jugábamos. Fue una falta de respeto».

«Me sabe mal porque no disfruté de la noche, pero es lo que había desde el primer minuto hasta el último», concluyó la española.