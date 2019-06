Roland Garros Nadal: «Significa mucho viniendo de una época complicada» El español celebra su victoria ante Roger Federer y la posibilidad de lograr su duodécimo título en Roland Garros

Cuando a Rafael Nadal le preguntan por las condiciones de la pista, viernes lluvioso y con un viento incomodísimo, y por si recuerda algún otro partido similar, tarda en contrar respuesta. Alguno ha jugado, pero admite que era un día complicado para lucir al mejor nivel, aunque también apuntó que compitió muy bien contra Roger Federer para alcanzar su duodécima final en Roland Garros.

«Las condiciones eran muy duras, muy difíciles de controlar. Era el día de estar concentrado y positivo. El inicio del partido no ha sido de perfecto nivel, pero después de cinco o seis juegos el partido ha tenido un buen nivel de tenis. Con grandes puntos que no eran fáciles en esta situación», apuntó el balear.

Cada vez quedan menos capítulos de esta rivalidad, que empezó 2004 y que ha vivido su entrega 39. «No jugaremos Roland Garros diez años más. El partido de hoy ya era especial, cinco años atrás ni él ni yo nos imaginábamos competir así a estas alturas de la carrera. He conseguido una victoria importante, significa mucho para mí. Federer se ha vuelto a sentir competitivo en tierra y ha peleado para ganar otra vez Roland Garros».

«Federer no hay dos en este mundo, por suerte... Son partidos especiales, en condiciones especiales. Nos conocemos mucho y cada uno busca generar cosas nuevas y bolas extras, espero lo mejor y me preparo para responder de la mejor manera todo lo que él puede ofrecer», aportó.

¿Habrá alguien capaz de igualar a Nadal?, le sugirieron al balear, que tiende a decir siempre lo mismo. «De momento, he ganado once. Es muy complicado y se tienen que dar muchos factores para poder conseguirlo. Pero si lo he hecho yo, que me considero bastante normal, otro lo conseguirá. Es difícil. Y se necesita una carrera muy larga, al menos hay que jugar once veces en Roland Garros. ¿Si lo veremos? Ojalá que sí, los récords sirven para promocionar nuestro deporte».

A su vez, le cuestionaron si se le pasó por la cabeza la posibilidad de haber jugado por última vez contra Federer. «No me he parado a pensar eso. Siempre puede ser la última vez. La lógica te lleva a pensar que esa última vez, en cualquier lugar, cada vez está más cerca, es una realidad impepinable. Tenemos la edad que tenemos y los kilómetros que llevamos encima. También es verdad que estamos en las semifinales de Roland Garros y normalmente no se piensa en una retirada cuando se está ahí».

Ante Federer, Nadal fue de menos a más y resumió con precisión el duelo a partir de tres momentos decisivos. «Hay tres momentos claves. El primero, ganar el primer set, es un paso importante. El segundo, cuando le devuelvo el break viento en contra, con 2-0 en el segundo. Y el último, el más decisivo, tanto el 4-3 como el 4-4 del segundo. Pasas de estar en una situación muy complicada a verte sacando para el segundo set. Con el cambio de dinámica que supone a nivel mental, con él en sensaciones negativas y yo positivas, me he visto con mucha confianza».

Con vistas a la final, Nadal reconoció la dificultad. «Son rivales de máxima exigencia, el uno y el cuatro del mundo. Poniendo a Federer al margen, Novak, Dominic y yo somos los que hemos tenido mejores resultados. Sea cual sea el rival, es el más complicado posible. Pero no puedes esperar otra cosa, así es el deporte y así tiene que ser».

«Completar las dos semanas significa que he sido capaz de solventar todas las complicaciones del torneo. La realidad es que el objetivo siempre es el máximo, tener opciones de ganar. Se ha conseguido y hay que estar preparado».

Llega esta alegría después de una primavera complicada para Nadal, feliz por estar en una posición de privilegio. «Son mucho años de experiencia, para mí es muy bonito. Además, viniendo de una época un poco más complicada, ser capaz de jugar así el tramo final de la temporada de tierra significa mucho y me da muchísima energía para seguir adelante. He jugado un buen partido, un buen torneo en general. Ahora tengo un día de descanso para intentar estar preparado para el domingo, que queda lo más difícil»