Nadal-Goffin en directo

Actualizado: 31/05/2019 16:20h

Actualizar

1-0! Comienza el tercer set con el pie derecho el tenista balear, haciéndose con el servicio con superioridad y sin dar opción al belga, como en todo el encuentro. No tiene rival. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera 15 - 30 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto

15 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 15 - 0 SET 3 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Se pone 2-0 con total merecimiento y pone a David Goffin en una situación muy comprometida. Esto está hecho para el balear salvo sorpresa. 0 - 0 SET 2 3 - 6

David Goffin estrella su golpe de revés en la red

BOLA DE SET PARA RAFA NADAL! 30 - 40 SET 2 3 - 5

El revés de David Goffin se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 30 - 15 SET 2 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 2 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto

15 - 0 SET 2 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 5-3 para Rafa! Resta para ganar el set. Lo tiene todo de cara para el 2-0 en el encuentro y tocar los octavos de final de uno de sus torneos favoritos. 0 - 0 SET 2 3 - 5

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin 15 - 30 SET 2 3 - 4

Contradejada de Rafael Nadal con la que supera a David Goffin y gana el punto

15 - 15 SET 2 3 - 4

David Goffin estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 3 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 4-3! Algo más igualado este set, pero la rotura del primer juego le ha perjudicado mucho a Goffin. Nadal lo tiene todo a su favor para hacerse con la segunda manga. 0 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de David Goffin, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 15 SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 2 2 - 4

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 2 - 4

La contradejada de Rafael Nadal se va fuera Nuevo juego para Rafa Nadal! Sigue intratable. Es capaz de jugar cada peloteo del belga y está hecho para ganar el partido. 0 - 0 SET 2 2 - 4

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega David Goffin se apunta el tanto

30 - 40 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de David Goffin se va fuera 30 - 30 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, David Goffin no puede precisar el resto y la bola se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera

3-2! Se mantiene vivo David Goffin con su saque en este segundo set! Sin embargo, parece harto improbable que el belga pueda romper al balear... Aunque todo puede pasar! 0 - 0 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 30 SET 2 1 - 3

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 15 - 0 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 3-1 para Rafa Nadal! En su servicio, el balear se muestra intratable y, al resto, lo peor que le podía pasar a Goffin. 0 - 0 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de David Goffin se va fuera 30 - 40 SET 2 1 - 2

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto

30 - 30 SET 2 1 - 2

David Goffin estrella su golpe de revés en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 2 1 - 2

Fabuloso resto de revés de David Goffin que no consigue devolver Rafael Nadal No pudo ser! Ahora, David Goffin remontó un 0-30 para conseguir mantener su segundo servicio de este segundo set. Estuvo Rafa a punto de volver a romper, pero el belga consiguió impedirlo esta vez para evitar el 3-0.

0 - 0 SET 2 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 2 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 2 0 - 2

La dejada de David Goffin se estrella en la red

0 - 15 SET 2 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto CONFIRMA BREAK Y SE PONE 2-0! Encarrila también el segundo set el balear, que ya quedándose con su saque pondrá el partido muy de cara para afrontar los octavos de final del torneo! 0 - 0 SET 2 0 - 2

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 40 SET 2 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto

15 - 30 SET 2 0 - 1

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a David Goffin y le sirve para ganar el punto 15 - 15 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto BREAK PARA NADAL! Comenzó mejor el belga, pero se vino abajo por errores y golpeos de Rafa hasta terminar perdiendo el primer juego del primer set! 0 - 0 SET 2 0 - 1

El revés de David Goffin se va fuera

40 - ADV SET 2 0 - 0

La dejada de David Goffin se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 40 - 15 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 15 SET 2 0 - 0

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Imperial el balear! No ha tenido rival en este primer parcial del partido. De seguir a este nivel, Goffin puede sufrir una derrota estrepitosa y en tiempos de un torneo a tres sets. 0 - 0 SET 1 1 - 6

David Goffin estrella su golpe de revés en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin

0 - 30 SET 1 1 - 5

El revés de David Goffin se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Primer juego para David Goffin! Varios errores de Rafa, unidos a grandes golpeos del belga, hacen que el tenista de Bélgica consiga su primer punto en el partido. 0 - 0 SET 1 1 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

30 - 30 SET 1 0 - 5

David Goffin con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Saque plano de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 5

El revés de David Goffin se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 5

David Goffin estrella su golpe de revés en la red Se pone 5-0 y encarrila el primer set! Segundo descanso de esta primera manga. El tenista de Manacor es imparable a este nivel. Está aplastando a David Goffin sin darle siquiera margen de reacción.

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, David Goffin no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40 SET 1 0 - 4

El passing shot de David Goffin se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera SE PONE 4-0! Tremendo el nivel que está mostrando Rafa Nadal. Venía de hacer un tenis espectacular, abriendo espacios y con gran lanzamiento de paralelos. Le sirvió para ganar en Roma y ahora llega para seguir conquistando París.

0 - 0 SET 1 0 - 4

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Bola de break para Rafa Nadal! 40 - ADV SET 1 0 - 3

David Goffin estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 1 0 - 3

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a David Goffin y le sirve para ganar el punto ADV - 40 SET 1 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 1 0 - 3

David Goffin estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de David Goffin, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 30 - 15 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 1 0 - 3

La dejada de David Goffin se estrella en la red CONFIRMA BREAK! Abriendo pista y buscando el ángulo, Rafa termina por ganar el tercer juego del primer set a David Goffin con total superioridad! No es rival el belga, por ahora. 0 - 0 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, David Goffin no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de David Goffin se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera BREAK! Rotura a favor de Rafa Nadal! Volvió a jugarle con potentes golpeos de derecha y provocando el error a Goffin. 0 - 0 SET 1 0 - 2

David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Ace de David Goffin con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

TRES BOLAS DE BREAK PARA RAFA! 0 - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto 0 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de David Goffin se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto JUEGO PARA NADAL! Le deja a cero a David Goffin con un juego de gran golpeo de derecha que forzó los errores del belga.

0 - 0 SET 1 0 - 1

El passing shot de David Goffin se va fuera 0 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin 0 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto COMIENZA EL PARTIDO!

Ya están los dos tenistas peloteando sobre el terreno de juego tras el sorteo de saque! En breves instantes tendrá lugar el comienzo del encuentro. Les esperamos! Tienes que hacer un partido no del 100%, sino del 200% para poder ganar a Rafa Nadal en uno de sus feudos. El balear ha ganado a dos alemanes: Hanfmann y Maden, para llegar hasta aquí. El primer reto del torneo es David Goffin. Por su parte, Rafa Nadal busca su 12º título en el torneo francés. Las participaciones del español en el campeonato se cuentan por victorias. Solo ha perdido dos veces: En los cuartos de final de 2015 ante Novak Djokovic y en octavos de final de 2009 ante Robin Soderling. En 2016 se retiró por lesión sin jugar. Para llegar hasta aquí, David Goffin se encargó de eliminar a Berankis y Kecmanovic en las dos rondas previas sin casi oposición. Hoy le toca un hueso mucho más duro de roer. Es la octava participación de David Goffin en Roland Garros, y su mejor actuación fue llegar a los cuartos de final en 2016, donde cayó ante Dominic Thiem.

Sin embargo, esta es la primera vez que Rafa Nadal y David Goffin se vean las caras en un Gran Slam, por lo que cualquier cosa puede pasar aquí a pesar del favoritismo del tenista español. David Goffin pudo hacerse con la victoria en su encuentro en la Copa de Maestros de hace dos años teniendo que disputar los tres sets del duelo. Este es el quinto partido que enfrentará al tenista español con el belga. El balance es favorecedor para Rafa, que ha ganado tres de los cuatro encuentros anteriores. Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a otro encuentro más de este Roland Garros! El Grand Slam se viste de gala siempre que juega el rey del torneo: Rafa Nadal. Hoy, el balear se enfrenta a David Goffin en tercera ronda.