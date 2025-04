Medvedev, caballero en la derrota: «No puedo lamentarme, Rafa ha jugado genial»

Daniil Medvedev aseguró no estar decepcionado después de haber perdido una ventaja de dos sets y acabar cediendo el título del Open de Australia ante un «genial» Rafael Nadal en uno de los grandes partidos de la historia del torneo, decidido tras casi cinco horas y media de duelo. «Si hablamos de tenis, no estoy decepcionado. Ha sido un partido enorme», declaró el número 2 del mundo en la conferencia de prensa posterior al partido.

«Seguro que en algunos puntos, en algunos detalles, lo podría haber hecho mejor si quería ganar, pero así es el tenis, así es la vida. Rafa jugó de manera fantástica, subió su nivel a medida que avanzó el partido», añadió el ruso, que buscaba su primer título en Australia y su segundo Grand Slam tras haberse estrenado en el último US Open.

Precisamente, Nadal privó a Medvedev de estrenar su casillero de torneos 'grandes' en Nueva York en 2019 en otro partido épico a cinco sets. «Con dos sets arriba, me he dicho '¡ve a por él!», insistió Medvedev, que jugó su cuarta final de un Grand Slam . «Y en el quinto me dije 'hazle correr'. Pero él ha jugado de manera genial, fue realmente fuerte cómo jugó».

«Por lo que hablando desde el punto de vista tenístico, no tengo muchos lamentos. Voy a tratar de seguir dando lo mejor, trabajar más duro para convertirme en un campeón en este tipo de grandes torneos algún día», insistió.

Antes, durante la entrega de trofeos, el ruso ya había mostrado su respeto al partido del español: «Es difícil hablar después de jugar cinco horas y 30 minutos y perder. Quiero felicitar a Rafa por lo que hizo; durante el partido me concentré solo en jugar al tenis, pero después del partido le pregunté 'Rafa, ¿no estás cansado?' Porque había sido una locura. Creo que el nivel era muy alto».

Además, se sorprendió del aguante físico del balear. «Pensé que se iba a cansar y tal vez se cansó un poco, pero aún así ganó el partido. Eres un campeón increíble. Creo que tenemos una buena rivalidad, todavía no ha terminado. Felicidades, fue increíble»

Pese a su buen talante tras la final, Medvedev no quiso evitar referirse también a la actitud del público australiano, que mayoritariamente animó a Nadal y que incluso llegó a aplaudir los fallos del ruso. «Es decepcionante y una falta de respeto. Recuerdo que se habló mucho de que se quería que la nueva generación apretase fuese a por Nadal, Federer y Djokovic. Yo estaba realmente entusiasmado por poder ponerles en dificultades, pero supongo que la gente mentía porque cada vez que me enfrento en una pista a ellos, no veo a muchos que deseen mi victoria».