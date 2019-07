Cada tenista tiene sus rutinas. Aunque hay algunas que todos comparten: el descanso. Necesitan recuperarse del partido previo para afrontar el siguiente. Y, aunque siempre hay noches más complicadas que otras, lo normal es que pasen la noche antes del encuentro relajados y buscando cargarse de energía.

Pero hay tenistas como Nick Kyrgios que quizá necesitan otras rutinas. Al menos, es lo que parece que sucedió anoche en Londres, pues el tenista australiano, rival de Nadal en segunda ronda ( sobre las 18.00 horas, Vamos), fue visto en un pub no muy lejos del recinto tenístico hasta las 12 de la noche (11.00 hora local).

Kyrgios estuvo hasta esas horas en el pub Dog & Fox, compartiendo bebidas (no se sabe qué bebía) con unos amigos, aficionados e incluso un par de periodistas.

I just had a toast with Nick Kyrgios at the Dog & Fox. He is completely relaxed, laughing with friends, chatting with girls, drinking. “I love the @estorilopen”, he told me. Quite an unorthodox preparation for tomorrow’s blockbuster, uh? I like it. 😂 #wimbledon#tennis