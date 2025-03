Kyrgios, abucheado tras retirarse en Acapulco: «No me importa una m...»

La participación de Nick Kyrgios en el torneo de Acapulco duró 32 minutos. El vigente campeón se retiró en su estreno tras perder el primer set por 6-3 ante el francés Ugo Humbert, convaleciente de una lesión en la muñeca que arrastra desde el pasado Open de Australia.

El adiós de Kyrgios no sentó bien al graderío mexicano, que al conocer su abandono le abucheó con fuerza hasta que abandonó la pista.

El campeón defensor del #AMT2020, Nick Kyrgios, se retira de Acapulco por lesión.



Kyrgios no reaccionó bien a los abucheos, y acusó de «irrespetuoso» al público mexicano en la sala de prensa: «»No me importa una m..., en realidad. No estoy bien. He intentado venir, he atendido a toda la prensa y he intentado jugar para darle a los aficionados algo de tenis y esto es muy irrespetuoso«.

La retirada de Kyrgios aleja del torneo al que debía ser el principal rival de Rafa Nadal por el título. El balear se estrenó en Acapulco con un cómodo triunfo sobre Pablo Andújar.