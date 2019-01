Tenis Así fue el histórico partido entre Serena Williams y Roger Federer El duelo de dobles que enfrentaba a los dos mejores jugadores de la historia terminó con victoria para Suiza

Entre los dos, 43 Grand Slams, por citar solo los títulos más sonados. Entre los dos, la historia del tenis de las últimas dos décadas. Serena Williams y Roger Federer, dos de los mejores tenistas de la historia, se enfrentaron por primera vez en una pista de tenis en la Copa Hopman, en un duelo de dobles -con Frances Tiafoe y Belinda Bencic, respectivamente- que se llevó Suiza (4-2, 4-3 (3)).

Más de catorce mil espectadores vieron el encuentro en la pista. La mayor afluencia de público en las treinta y una ediciones de la Copa Hopman.

Hubo juego, grandes puntos, desafíos y mucha diversión en una fiesta del tenis que no se había producido hasta la fecha en la dilatada carrera profesional de ambos jugadores. «Estamos en el circuito desde los noventa. Ni él está acabado ni yo estoy acabada», comentó la estadounidense sobre Federer. El suizo, a su vez, alabó el servicio de su contrincante, por momentos rozando los 200 kilómetros por hora, del que dijo tenía muchas ganas de intentar responder. «Esta nervioso por restar. La gente habla tanto de su saque y ahora he visto por qué es fantástico. Tú, simplemente, no eres capaz de leerlo», explicó el suizo. De hecho, no pudo contestar a algunos de los cortados que le ofreció Williams.

También hubo piques entre los tenistas. Frances Tiafoe, la pareja de Williams, recibió un pelotazo de Federer en el pecho.

El estadounidense respondió con otro que el suizo sufrió en la oreja.

Al final, halagos, bromas y autofotos entre dos de los más grandes tenistas de la historia: