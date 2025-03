Pepe Vendrell ha pasado también una semana muy complicada. El entrenador de Roberto Bautista ha tenido que trabajar en todos los sentidos, preocupado también por el estado anímico de su jugador. Ayer, en Cope, explicó cómo se desarrollaron los acontecimientos y admitió que no estaba muy convencido de la apuesta por Bautista para la final. «Tenía mis dudas de cómo iban a salir las cosas. Pero rápido tuve la sensación de que iba a dar la talla, porque lo conozco, paso mucho tiempo con él y enseguida vi que en sus ojos tenía las ganas de ayudar a sus compañeros».

Y lo hizo con un triunfo que recordará siempre, básico ese punto para que España levantara su sexta Ensaladera. «Disfruté desde el principio hasta el final. En ningún momento tuve esa sensación de nervios que he tenido otras veces . Le vi superando con creces las expectativas que yo me había marcado, lo único que pude es disfrutar de él. Me miraba y le sonreía porque me salía así, qué podía decirle a Roberto si lo que estaba haciendo era maravilloso para todos». Vendrell , de todos modos, ya sabía de la entereza del número nueve del mundo. «Para mí lo que ha hecho Roberto no es ninguna sorpresa. Es una persona que no baja los brazos, siempre trata de mirar al siguiente día con la máxima ilusión».

Más temas:

Copa Davis