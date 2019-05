Mutua Madrid Open Feliciano López: «Hemos agotado las entradas todos los días» El director del Mutua Madrid Open valora positivamente el desarrollo de esta decimoctava edición

Ha brillado en las pistas. Ahora aspira a dejar huella en su nueva etapa en los despachos de la Caja Mágica. Feliciano López (Toledo, 1981), que debuta como director del Mutua Madrid Open en esta decimoctava edición, se muestra satisfecho con el éxito cosechado este año.

¿Qué valoración hace de esta edición?

El balance no puede ser más positivo. A lo largo de esta semana, hemos tenido la suerte de disfrutar de Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en la pista central, que son tres monstruos del tenis. Un lujo para el torneo y para los que han venido a verlos cada día. No podemos pedir más. Además, hemos agotado todos los días las entradas.

Ahora que está al frente de la dirección del torneo, ¿le gustaría cambiar algo?

Hay pocas cosas que mejorar en esta competición. Aun así, este torneo siempre busca innovar, crecer, evolucionar, y lo consigue año tras año. En todos los departamentos hay personas superbrillantes que trabajan de forma conjunta para que todo salga perfecto. Prueba de ello es el homenaje de despedida que se organizó a David Ferrer en la central el otro día. Que todo salga bien es mérito del gran equipo que tenemos.

¿Cómo ha vivido la despedida de David Ferrer?

Mentiría si dijera que no me dio pena. Era difícil no emocionarse porque sabía que nunca más iba a poder verlo jugar. El público que llenaba el estadio estaba emocionado también. Me llevé la peor parte porque me tocaba mucho más de cerca. De todos modos, me dio mucha alegría verle a él tan feliz. Retirarse de esa manera es algo soñado: con una pista llena de personas gritando tu nombre, en tu país, en el mejor torneo que tenemos en España, en un Masters 1.000, y contra Zverev que es el número 4 del mundo. Aparte, jugando a un buen nivel y ganando el otro día a Roberto Bautista. Creo que David no podía haber tenido mejor despedida y me alegro de haber contribuido a que ese día fuese especial para él. Espero que sea muy feliz en su nueva vida.

¿Cómo ha sido la transición con Manolo Santana?

Manolo es una persona increíble con quien tengo una muy buena relación. Siempre está disponible para ayudarme en todo aquello que necesite. Trabajamos juntos para muchas cosas. Él tiene mucha experiencia, porque ha estado 17 años en el cargo y, obviamente, cuando se presenta algún obstáculo sabe cómo solucionarlo porque ya ha vivido esa situación. Es un gran apoyo para mí.

Ha pasado de jugar en la pista a ostentar un cargo institucional. ¿Se siente cómodo?

Es muy diferente. Como organizador tienes que pensar tanto en los jugadores como en los patrocinadores. Tienes que cuadrar un millón de cosas para que el torneo sea un éxito. A mí me ha sorprendido la grandeza de este evento. Estoy descubriendo cosas que hasta ahora eran desconocidas para mí. Cuando lo ves desde dentro empiezas a valorar más el trabajo de todo el personal. Cuando eres jugador no te das cuenta de todo lo que hay detrás de un campeonato como este porque cuando llegas ya está todo preparado.

¿Qué objetivo se plantea para la próxima edición?

De momento intento aprender todo lo que puedo de las personas que ya trabajaban aquí. Al fin y al cabo, yo he llegado nuevo al equipo. Hablo con los jugadores para ayudarlos en lo que se puede, aunque es difícil satisfacer a todos.