ATP ¿Qué debe hacer Nadal para acabar el año como número uno? El español aseguraría el trono del tenis mundial si gana en el Masters 1.0000 de París-Bercy. Si no, se lo jugará con Djokovic en Londres

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Actualizado: 12/10/2019 01:13h

El enrevesado sistema de clasificación de la ATP, que suma o resta puntos en función de la actuación del tenista en cada evento del año anterior, beneficia esta vez a Rafa Nadal, que en 2018 no disputó ningún torneo al final de temporada y que solo puede mejorar su ranking en los dos torneos que quedan en 2019.

El español, número uno a partir del 4 de noviembre -siempre que Djokovic no cambie su calendario y juegue algún torneo antes de esa fecha-, volverá a la competición en el Masters 1.000 de París-Bercy (28 de octubre) y jugará luego el Masters Final de Londres. En total, 2.500 puntos en juego, de los que Djokovic defiende 1.600 (finalista en ambos torneos el año pasado). Un triunfo de Nadal en París le aseguraría acabar el año como número uno. Si no, ambos se lo jugarían en Londres, donde el español partiría con mucha ventaja para retener el trono.

De París, Djokovic solo podría salir con 8945 puntos si es que logra el título. Eso le situaría aún lejos de Nadal, que llegará allí con 9225 y solo puede sumar. Si, por ejemplo, fuera finalista, afrontaría ya la Copa de Maestros con casi 1000 puntos de diferencia con el serbio (9825). Si alcanzara las semifinales tendría 9585 y si solo fuera cuartofinalista, 9405. En cualquier caso, un mundo, que allanaría mucho el camino de Nadal hacia el número uno.

De nuevo en lo más alto

Dice Rafa Nadal que ve más cerca el final de su carrera, pero no afloja el balear a la hora de alargar su leyenda, de nuevo número uno del mundo a partir del 4 de noviembre tras un 2019 notable al que todavía podría añadir más alegrías. Porque tiene en el horizonte el Masters 1.000 de París, la Copa de Maestros de Londres y la nueva Copa Davis que se disputará en Madrid. Retos ilusionantes para sellar otra gran temporada. La de su duodécimo triunfo en París y la del cuarto entorchado en Nueva York. Dúo de éxitos que siempre le han permitido acabar el año en lo más alto y que le acercan de nuevo a esa cúspide en este 2019.

Esta vez, a Nadal no le ha hecho falta una victoria para subir al trono del tenis mundial. El sistema de puntos de la ATP, matemática pura, lo convertirá en el rey de la raqueta el próximo 4 de noviembre, cuando Djokovic –que no tiene previsto disputar ningún torneo de aquí a esa fecha– pierda los puntos acumulados en el Masters 1.000 de París y en la Copa de Maestros del año pasado. La derrota prematura del serbio ayer en cuartos de final del Masters de Shanghái propició este ascenso de Nadal, que amanecerá dentro de tres semanas en lo más alto del ranking por sexta etapa en su carrera.

Lejos queda ya aquel mes de agosto de 2008 en el que el balear alcanzaba por primera vez un puesto que parecía pertenecer de manera eterna a Federer. El oro en los Juegos Olímpicos de Pekín impulsó al tenista español hasta el número uno, honor que desde entonces ha ocupado durante 196 semanas en seis periodos distintos de su carrera.

Para que este reinado no sea efímero, Nadal deberá recuperarse de los problemas físicos en la muñeca que lo han apartado de la gira asiática y participar en los dos últimos torneos del año. El primero, en París-Bercy, donde nunca ha ganado. Otro reto. Allí llegará con 9.225 puntos y con la seguridad de que solo puede sumar, ya que no participó en ese torneo en 2018. Todo lo contrario que Djokovic, que incluso ganando en Francia acumularía un total de 8.945 puntos, insuficientes para superar al español.

De hecho, si Nadal levantara el título en la capital gala se aseguraría automáticamente el número uno hasta el inicio de la próxima campaña, lo que le permitiría despedir 2019 en lo más alto, algo que ya hizo en 2008, 2010, 2013 y 2017.

La Davis en Madrid

Cuando acabe la cita francesa, y si los problemas en la muñeca no se reproducen, Nadal pondrá rumbo a Londres para jugar una Copa de Maestros (del 10 al 17 de noviembre) que no disputa desde 2017. En aquella ocasión, además, tuvo que retirarse tras el primer partido a causa de una lesión en la rodilla, por lo que el español acudirá con muchas ganas al torneo que aglutina a las ocho mejores raquetas de la temporada. En el O2 de la ciudad inglesa podría sellar su reinado anual el español, campeón este año en Roland Garros, US Open y los Masters 1.000 de Canadá y Roma.

Si no hay un descalabro en esas dos citas, el español disputará las finales de la Copa Davis en Madrid como número uno del mundo. El nuevo formato del torneo por países congregará en la Caja Mágica a los 18 mejores equipos, que competirán durante una semana para alzarse con la Ensaladera más famosa del tenis mundial. Ganarla sería la guinda a una temporada llena de felicidad para el balear, en la que a sus éxitos en la pista sumará su enlace matrimonial el próximo sábado 19 de octubre.

El récord de Federer

Sin mucho tiempo para el disfrute, con las vacaciones de Navidad como efímero descanso, Rafa Nadal pondrá ya la vista en un 2020 que puede ser histórico para él. Porque tras ganar este año Roland Garros y el US Open, el español mira ya de cerca hacia los 20 Grand Slam de Roger Federer, al que podría igualar en el Abierto de Australia nada más comenzar el año.

El récord del suizo, que parecía inalcanzable hace dos años, está ahora muy cerca. Suma Nadal 19 grandes –12 títulos en Roland Garros, 4 en el USOpen, 2 en Wimbledon y uno en el Abierto de Australia– y mantiene la ambición intacta. Tanto, que nadie en el entorno del balear descarta que pueda igualarlo ya en la cita oceánica en enero y superarlo en Roland Garros. Porque se acaba poco a poco su carrera, aunque no da signos de agotamiento el tenista español, que hará un hueco en su calendario también para los Juegos Olímpicos de Tokio. Serían los terceros de su carrera, pues no pudo participar en Londres –donde debía ser el abanderado de España– por una lesión en la rodilla.