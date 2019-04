Actualizado: 25/04/2019 15:17h

40 - 15 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 0 SET 1 2 - 2

El revés de David Ferrer se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Ferrer y consigue el punto 15 - 0 SET 1 2 - 2

David Ferrer estrella su golpe de derecha en la red

0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de David Ferrer se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera 0 - 40 SET 1 2 - 1

David Ferrer con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 30 SET 1 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Sigue salvando sus saques Nadal, pero lo cierto es que Ferru está imprimiendo mucha agresividad a los restos y le está costando al de Manacor poder imponer su juego. Ahora se le complicó el game después de haberse puesto con un 40-0 a favor y ver como su rival acababa por forzar el deuce. 0 - 0 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera ADV - 40 SET 1 1 - 1

La dejada de David Ferrer se estrella en la red 40 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 30 SET 1 1 - 1

Impresionante passing shot de David Ferrer desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto 40 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Rafael Nadal, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a David Ferrer y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera

David Ferrer consigue sumar su primer juego del partido mantiendo sin excesivas dificultades su turno de saque. Saque liftado de David Ferrer, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red David Ferrer falla su segundo servicio, doble falta

0 - 15 SET 1 1 - 0

David Ferrer con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Rafa amarra el primer juego del partido. Tremendamente trabajo porque el tenista de Manacor ha tenido que solventar dos bolas de break en contra. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Ferrer y consigue el punto ADV - 40 SET 1 0 - 0

David Ferrer estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a David Ferrer y consigue el punto

Segunda opción de rotura para Ferru !!! 40 - ADV SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta ADV - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de David Ferrer se va fuera

30 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

Fabuloso resto de revés de David Ferrer que no consigue devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

BOLA DE BREAK PARA FERRER !!! Primera del partido. Esta será la 32ª ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores, con un balance de 25 victorias para Nadal y 6 por parte de Ferru. David Ferrer afronta su quinto torneo de la temporada y el penúltimo de su trayectoria. El tenista de Jávea pondrá punto y final a su etapa como tenista profesional en el próximo Masters 1000 de Madrid. Tratará de hacer el mejor papel posible y ya ha anunciado que afronta estos torneos, como siempre, al máximo . Por su parte, este es el torneo en el que más finales ha disputado Ferrer (4) sin conseguir levantar el título. Sin duda, una espinita pendiente en la exitosa carrera del tenista alicantino. DATO. Nadal aspira a conseguir su 12ª corona en este ATP 500 de Barcelona y convertirse en el primer jugador capaz de alcanzar 12 títulos en un mismo torneo en la Era Open.

En la presente campaña, Nadal disputó la final del Open de Australia y ha alcanzado las semifinales en los Masters 1000 de Indian Wells y Montecarlo. No obstante, el actual número 2 del ranking ATP se encuentra todavía en fase de recuperación de la lesión que sufrió en Indian Wells y que le supuso tener que parar durante algunas semanas. El balear intentará hoy despejar dudas después de cosechar la mencionada derrota contra el italiano y sufrir ayer lo indecible para superar a Leonardo Mayer en su debut en el torneo barcelonés. Nadal afronta su segundo torneo en tierra de la temporada después de caer en semifinales en el Masters 1000 de Montecarlo a manos de Fabio Fognini. De este modo, el azar ha querido que se crucen en este encuentro dos grandes tenistas que, además, mantienen una excepcional relación fuera de las pistas.

Y seguro que el jugador de Javea podría haber conseguido bastantes más títulos de no haber coincidido en el tiempo con un Nadal que le derrotó en las ocho finales que ambos han disputado a lo largo de sus respectivas trayectorias, cuatro precisamente en este ATP 500 de Barcelona. Con la excepción de Rafa Nadal, Ferrer ha sido el tenista español más importante de los últimos años con 27 títulos ATP conseguidos entre 2002 y 2017, además de 25 finales disputadas. Este será un partido especial donde los haya porque supone la despedida de Ferru del torneo barcelonés en el año de su retirada y quién sabe si será la última vez que podamos asistir a una de las rivalidades deportivas más importantes de los últimos años, no solo en el tenis español, si no de todo el circuito. Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del Conde de Godó de Barcelona entre Rafa Nadal y David Ferrer. Preparados? Comenzamos