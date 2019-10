Real Madrid Zidane, líder tras ocho jornadas: «Hay dos goles que son de Valverde» «Me alegro por los golazos de Hazard y de Modric; Areola sabe que cometió un error, pero dirigió la defensa y lo hizo muy bien»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 05/10/2019 19:05h

Zinedine Zidane se la jugó con Areola, Valverde y Odriozola en el once inicial. El once inicial fue: Areola; Odriozola, Varane, Ramos, Carvajal; Casemiro; Valverde, Kroos, Hazard; Bale y Benzema. El responsable del Real Madrid. En el banquillo estaban: Altube, Militao, Modric, Rodrygo, Isco, James y Jovic. Modric relevó a Kroos en el primer acto. El alemán sufría problemas en un aductor. Isco y James entraron en el segundo tiempo. Eran baja Mendy, Asensio, Marcelo, Nacho y Thibaut Courtois, los cuatro primeros lesionados y el portero, enfermo. Se quedaron fuera de la lista por decisión técnica: Vinicius, Lucas, Mariano y Brahim. El descanso al brasileño se interpretó como un reparto de esfuerzos con Rodrygo, que regresaba a una convocatoria tras brillar ante Osasuna y firmar el gol soñado en un estreno. Brahim y Mariano son descartados habitualmente.

«Se sufre porque en el futbol actual ya no hay equipos pequeños, nos hemos enfrentado al segundo»

Zizou valoró el partido de Valverde, Hazard, Benzema y Areola, protagonistas por diversos motivos: « Eden marcó un golazo y me alegro por él. También hubo un golazo de Luka Modric. Y Karim es Pichichi, con seis goles. Las cosas funcionan para el Real Madrid en Liga. Valverde fue clave con su presión y sus robos de balón, que crearon dos tantos. Zidane le elogió: «Hay dos goles que son de Valverde. Fede no solo presiona arriba, sino que defiende. Es un futbolista moderno y se lo merece todo».

Hazard se estrenó como artillero: «Me alegro por él y nos alegramos todos en el equipo». Analizó el trallazo de Modric: «Dispara poco, debe hacerlo más y cuando lo saca, marca golazos como el de hoy. En Granada hizo uno similar hace tres o cuatro años».

Habló de Areola y no incidió en el error que supuso el penalti que el Granada tradujo en el 3-2: «Areola es un buen portero y nos va a ayudar. Sabe que cometió un error, pero dirigió la defensa, la subió arriba, paró los tiros que le llegaron y lo hizo muy bien» ».

James marcó el 4-2 de la tranquilidad local en otra incursión meteórica de Odriozola, con pase de la muerte. Ya dio otro a Benzema que despejó Rui Silva. El centrocampista colombiano debutó precisamente en el conjunto blanco con dos dianas al Granada. El responsable deportivo del Real Madrid, líder, subrayó lo que sucede en el fútbol de hoy: «Hoy no hay equipo pequeño, sufrimos porque el fútbol ha cambiado y hay que luchar los noventa minutos».

Diego Martínez, técnico del Granada, analizó que «somos un equipo recién ascendido, tenemos que sumar puntos, porque los vamos a necesitar, y debemos seguir con un camino que será largo y duro».

Valoró Martínez el cambio del equipo andaluz entre el primer y segundo tiempo: «Fue mérito del Real Madrid. Peor no pudimos empezar, con el 1-0 en contra y la lesión de Montoro, pero después ajustamos cosas tácticas, tuvimos verticalidad y marcamos dos goles. Pero cometimos errores, que son lógicos ante estos grandes equipo, pero hicimos más fallos de lo habitual. Es un partido para saber crecer. Estábamos en la lona con un 3-0 y nosotros nos supimos levantar hasta el 3-2».