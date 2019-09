Real Madrid Vinicius: «Le pido a Zidane que me ponga por la derecha» El atacante, a punto de debutar con la selección brasileña, habló sobre la canarinha y su situación en el Real Madrid

A punto de debutar con la selección de Brasil después de que en su primera convocatoria una inoportuna lesión le costase un disgusto importante, Vinicius ha hablado sobre la ilusión que le genera el reto y, también, sobre su situación en el Real Madrid. La gestión de la perla del Bernabéu que Zidane está haciendo ha despertado recelo en ciertos sectores del madridismo y, dispuesto a revertir la situación pues su nivel tampoco está siendo para tirar cohetes, el futbolista ha decidido aclarar la situación.

«En todos los clubes, a los diestros les gusta jugar por la izquierda, como a Hazard. Y aquí también. Cada uno tiene características diferentes y es el entrenador el que decide. Al principio siempre es complicado, pero me estoy adaptando bien en mi nueva posición, pero por la derecha tengo mucha más dificultad. Estoy entrenando y pidiendo a Zidane que me ponga ahí. Izquierda o derecha, tener la posibilidad de jugar en ambos costados me ayuda. Tanto en el Madrid como en la selección», respondió Vinicius a la pregunta de por qué banda prefiere jugar, en declaraciones publicadas en el portal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Tuvo tiempo el brasileño para hacer repaso de su tiempo en el Madrid, complicada la situación en la que hizo pie en el primer equipo, con una zozobra histórica que costó la temporada al equipo, tres entrenadores en nueve meses. «Cuando llegué al Real parecía que acababa de pasar de la base al profesional. Casemiro y Marcelo siempre me dijeron que en dos meses iba a evolucionar mucho más que en un período largo en Brasil. Y estoy jugando con los mejores. Eso me motiva y me obliga a estar más concentrado para llegar al nivel de ellos», afirmó.

Sobre Neymar, nombre que inevitablemente tenía que salir a la palestra, dijo que en el vestuario no sabían del tema. «No puedo hablar mucho de eso», zanjó.

Selección

«Estoy feliz de estar aquí realizado ese sueño. Es difícil creer que a los 19 años estoy aquí, al lado de los mejores jugadores, al lado de mi ídolo (Neymar) y de las personas que siempre seguí», afirmó el joven atacante.

«No hay nada mejor que estar aquí, al lado de ellos», agregó Vinicius, que tendrá finalmente la posibilidad de debutar con la selección absoluta tras haber sido excluido en marzo pasado de su primera convocatoria, por una lesión con el Real Madrid.

«Todo es parte del proceso. En marzo estaba en el mejor momento de mi carrera, pero me lesioné y no vine, pero sé que Dios tiene un propósito para mí y mi familia me tranquilizó diciéndome que todo llegaría en el momento adecuado. Ahora estoy aquí en la primera convocatoria de renovación y estoy muy feliz», dijo.