Las redes la toman con Luca Zidane por un aparatoso error

Luca Zidane tuvo su momento de condenación en las redes sociales después de un calamitoso error en el partido que enfrentó en A Coruña al Fabril, filial del Deportivo, con el Castilla.

El guardameta, hijo del exentrenador blanco Zinedine Zidane falló al blocar un potente disparo desde fuera del área de Víctor García, y acabó metiendo el balón en su propia portería.

Luca Zidane can't keep out the equalizer. pic.twitter.com/NQaD6JJ3HU