El Real Madrid debuta mañana en Champions, torneo en el que ha escrito las páginas más brillantes de su historia y en el que acumula 843 días como campeón. Un ciclo ganador en el que una de sus principales víctimas ha sido el Atlético de Simeone, y de Griezmann, a quién Ramos le dedicó unas duras palabras: «La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de Totti, Xavi, Raúl, Iniesta, Iker... jugadores que tienen muchos títulos y no tienen el Balón de Oro. Se debería dejar aconsejar por gente como el Cholo, Godín o Koke, integrantes de su equipo que tienen valores que le vendrían bien».

Con quien sí tuvo palabras de cariño el capitán del Real Madrid fue con Cristiano Ronaldo, un mito blanco que nueve años después ya no jugará en Champions en el Bernabéu: «Cristiano ha marcado una época en el Madrid, pero ahora es pasado y no podemos vivir de lo que hizo él por el Madrid. Cada temporada este club empieza de cero y creo que se ha hecho una gran plantilla y que vamos a poder competir a la misma altura que cuando estaba Ronaldo. Tiene mi total reconocimiento y le deseamos lo mejor, siempre y cuando no se cruce con nosotros. Ahora tenemos que adaptarnos a otras virtudes, como tener más el balón y no la verticalidad que teníamos con él, para hacer daño a los rivales».

El punto cómico lo puso el capitán con la anécdota de Isco en la final de la Champions, en la que le asegura que quiere ganar una Copa y no tantas Champions porque la Copa que tiene fue con otro rey: «Te aseguro que Isco o cualquier jugador de esta plantilla prefiere una Champions a tres Copas del Rey».

Ramo también pidió tener paciencia con Vinicius y no meterle presión, algo que ya no pide para Asensio, suyo rol ha dado un salto importante: «A Marco le tengo un cariño especial, me siento reflejado en él, yo también llegué muy joven al Madrid y tuve la ayuda de compañeros. Ahora ya va siendo hora de meterle alguna que otra piedrecita en la mochila, pero no en exceso. De proyección ha pasado a ser realidad. Estoy convencido que va a marcar una época en el fútbol».