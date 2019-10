Real Madrid Fede Valverde: «Presionaré hasta que me revienten las piernas» «Cuando jugadores como Karim, Eden o Gareth te brindan su confianza le sirve de motivación a un joven», confesó

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 06/10/2019 11:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El centrocampista uruguayo Fede Valverde fue titular por segunda vez esta temporada en el encuentro frente al Granada (4-2), tras hacerlo en el derbi contra el Atlético de Madrid, con la misión del francés Zinedine Zidane de presionar, algo que hará hasta que le «revienten las piernas».

«Trato de aportar lo mío, lo que sé, pero me queda seguir mejorando. El míster me pide que presione, tengo físico para hacerlo y siempre que pueda lo voy a hacer. Hasta que me revientes las piernas voy a hacerlo», aseguró en zona mixta.

«Me sentí muy bien, aporté lo que se. Tengo mucho para dar y me siento muy seguro de lo que hago. Gracias a los consejos que me dan los compañeros y el cuerpo técnico es más fácil jugar. Cuando jugadores como Karim, Eden o Gareth te brindan su confianza le sirve de motivación a un joven», amplió el uruguayo.

Valverde habló también de porqué el Real Madrid sufrió para hacerse con la victoria a pesar de tener tres goles de ventaja: «Fue una falta de concentración, cuando el partido va 3-0 descansas un poco, pero es algo que no tiene que pasar. Tenemos que tener la mentalidad de seguir marcando goles para no sufrir y por respeto al rival», analizó.

El centrocampista restó importancia al error del francés Alphonse Areola al cometer un penalti en el minuto 67: «Creo que lo que pasó con Areola no es un error porque somos 11 jugadores y no es culpa de nadie», comentó.