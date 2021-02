Real Madrid La desgracia de Carvajal: reaparición y recaída El lateral pidió el cambio en el minuto 27 al dolerse de los isquiotibiales de la pierna derecha. El madrileño se ha perdido quince partidos esta temporada y no jugaba desde el 2 de enero. Entró Lucas y dio el pase del 2-0 marcado por Kroos

Dani Carvajal vive en la desgracia. Titular fijo con el Real Madrid y con España, dominador de su banda, rey de la derecha por su potencia, velocidad y presión, ese esfuerzo la pasa factura demasiadas veces y con dureza. Hoy reapareció con el Real Madrid, su flanco era suyo, y en un nuevo robo de balón se quedó paralizado.

Corría el minuto 27 cuando se llevaba la pelota con peligro hacia el área y no pudo seguir. Se frenó. Los isquiotibiales de la pierna derecha le habían dicho basta. Sufría una recaída en su lesión.

No jugaba el madrileño desde el 2 de enero y no llegó a jugar ni media hora. Zidane estaba preocupado. Volvía a perder a su seguro de vida de la defensa por el flanco diestro. No estará ante el Atalanta el día 24.

Carvajal ya se ha perdido quince partidos esta temporada. Su derroche físico siempre es enome y le pasa muchas facturas. Es una baja importante ante el partido de Champions con el Atalanta y el derbi madrileño, el 7 de marzo.

Lucas sustituyó al madrileño y dio el pase del 2-0, rematado por Toni Kroos

