Real Madrid Dani Ceballos: «Zidane cambiaba el sistema para poner a otros jugadores» El jugador del Real Madrid ha hablado en 'Radio MARCA' de cómo ha mejorado su situación en el equipo con la llegada de Julen Lopetegui

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 06/09/2018 10:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una entrevista concedida a 'Radio MARCA, Dani Ceballos ha repasado la actualidad del conjunto blanco y su presente en el Real Madrid. Desde la concentración de la selección española, el futbolista ha hablado de varios temas de actualidad. Según ha contado, se enteró de la contratación de Julen Lopetegui por un amigo, si bien asegura que «es el mejor entrenador que podían tener».

Sin embargo, sobre su antecesor no ha tenido tan buenas palabras: «¿Si no me entedía Zidane? Eso lo tiene que explicar él, el porqué no me daba oportunidades. Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions pero yo no entraba en la dinámica».

Su situación fue tal que ha confesado que llegó a contratar a un entrenador personal en enero para no perder la forma. Su situación ahora ha cambiado: «Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente».

Sobre su escasez de minutos, Dani Ceballos ha asegurado que habló con Zidane al respecto: «Yo le pregunté que por qué no jugaba, porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele».