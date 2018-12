Real Madrid Courtois: «Simeone mete palos al Madrid porque es el mejor equipo del mundo» El belga le acusa de dudar de la legalidad de los premios: «Él critica al Real Madrid para hacerse popular ante su afición»

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 15/12/2018 22:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Courtois ha contestado a su ex entrenador, Diego Pablo Simeone, que en los días anteriores había lamentado que los premios individuales se otorgasen en función del equipo en el que actúa cada jugador, comparando a Courtois con Oblak. «Courtois se fue al Real Madrid y fue el mejor portero del mundo, cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas», fueron las palabras del entrenador del Atlético de Madrid, que dirigió a Courtois en su etapa en el equipo del Manzanares.

Magnífica su actuación ante el conjunto vallecano, el belga le respondió tras dejar su puerta a cero ante el Rayo: «Simeone critica al Real Madrid para hacerse popular ante su afición. Lo hace siempre, mete palos al Real Madrid por ser el mejor club del mundo»,

El guardameta profundizó en una crítica al técnico argentino que también ha realizado Modric: «Hay que respetar las opiniones de todos. Cada uno puede decir su opinión personal. Pero yo he estado allí tres años y cuando peleas siempre contra el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, vas a decir cosas para generar populismo entre tu afición».

Courtois también respondió con hechos a Simeone: «En mi caso dijo que había ganado ese trofeo porque jugaba en el Real Madrid, pero en el Mundial yo era del Chelsea. Y en el Premio The Best los votos se cerraron en julio, tampoco era del Real Madrid. No creo que sea justo ese menosprecio hacia mí. Oblak es también un gran portero y podía haber tenido más puntos, pero hay un montón de gente que vota». Remató su contragolpe con estas palabras: «Para ofenderme hay que hacer mucho, yo ya sé porque cada uno dice esas palabras».