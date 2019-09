Champions League | PSG-Real Madrid Vinicius, el sueño imposible del PSG El club francés quiso vender a Neymar al Madrid en agosto a cambio de 100 millones y el joven brasileño del Real

Neymar puso ser este verano jugador del Real Madrid, pero fue el propio Real Madrid el que rechazó el modo en el que el brasileño podía haberse vestido de blanco. Cuando agosto afrontaba su recta final y el cierre del mercado de fichajes mostraba la señal de meta, el PSG lanzó un órdago al club blanco. Os vendemos a Neymar por 100 millones si a cambio además se incluye el fichaje de Vinicius. No hubo ni siquiera segundos para el debate. El Madrid dijo no. Y no lo hizo una vez, sino dos veces.

Para la entidad blanca, Vinicius es un futbolista que marcará una época en el Real Madrid y en deporte rey. Lo tienen claro desde que le ficharon con solo 16 años, pagando 45 millones por él, y el inicio dubitativo de temporada y las dudas de Zidane con su rendimiento no han hecho cambiar ni una coma la opinión que se tiene del brasileño.

Con solo 19 años, el Real Madrid cree que tiene en sus manos una futura estrella mundial que luchará muy pronto por ganar el Balón de Oro. Su falta de gol o su irregularidad es achacada a su insultante juventud. Problemas menores y corregibles con el paso del tiempo, aseguran en la dirección deportiva blanca, cuya apuesta por Vinicius no tiene grietas.

Ni siquiera la tentación del otrora deseado Neymar ha hecho cambiar de parecer al club blanco, que ya el día de su presentación, en julio de 2018, dejó las cartas bien marcadas: «Vinicius será mejor jugador que Mbappé, no tengas duda», comentó una persona de peso del club a este periódico. La confianza sigue intacta y Leonardo, el actual director deportivo del PSG, lo sabe de primera mano. El sueño de Vinicius para ellos es imposible.