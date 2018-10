Champions League El CSKA enciende el orgullo del Madrid Su entrenador habla de un equipo débil y la prensa local del peor Real de los últimos años

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Enviado especial a Moscú Actualizado: 02/10/2018 02:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el fútbol, suele pasar que hablar de más fuera del campo sale caro en el terreno de juego. Veremos si esta noche hace buena el equipo de Lopetegui esta regla no escrita: «No creo que este Madrid sea mejor sin Cristiano. Además, creo que es el mejor momento para ganarles, teniendo en cuenta todas las bajas que tienen», aseguró Viktor Goncharenko, el técnico del CSKA de Moscú, rival de los blancos hoy en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Su mensaje no gustó nada al entrenador blanco, que le retó en la sala de prensa del estadio Luzhniki: «Entonces seguro que están muy contentos de recibirnos. Mañana hablaremos».

Cierto es que el Real Madrid ha venido a Moscú sin cuatro de sus titulares. Marcelo, Isco y Bale se recuperan de sus distintas dolencias, y Sergio Ramos es baja por decisión técnica: «Lleva ciento y pico minutos más que el resto de los compañeros y sus isquios lo van a agradecer. Ccomo sucedió con Kroos ante el Español, he decidido darle descanso. Es una decisión natural dentro de mi política de gestión de la plantilla, pero tenemos recursos suficientes para afrontar con ilusión, energía y motivación un partido de Champions ante un gran rival y en un escenario como este imponente».

Con el papel agotado desde hace varios días, las 80.000 butacas del estadio Luzhniki harán bastante más ruido que el CSKA Arena, el habitual feudo del equipo ruso, de solo 30.000 asientos. Debido a la elevada expectación, el club moscovita solicitó a la UEFA el cambio de sede, una bueno noticia para Varane y quizás no tanta para los internacionales españoles. Aquí cayó España ante Rusia en los octavos del Mundial y aquí gano Francia el torneo hace 79 días: «Este estadio siempre será especial para mí. Un gran recuerdo para siempre de un éxito enorme para mi país», confesó el defensa galo.

Lo que no le gusta tanto a Varane es la hora del partido, que se iniciará a las 22.00 en Moscú (21.00 en España), en una Champions que este año ha modificado su habitual horario de las 20.45, por partidos a las 19.00 y las 21.00. No parece que tenga mucho sentido que el partido en Moscú haya sido seleccionado para el segundo turno: «No es lo ideal, pero nosotros no podemos hacer nada por cambiarlo».

Tras el espectacular inicio del torneo ante la Roma, hace dos semanas, y el empate entre CSKA y Viktoria Pilsen en el otro partido de la primera jornada, el Madrid busca tres puntos que le dejen encarrilada la clasificación antes del doble enfrentamiento contra los checos, el rival más endeble del grupo. Los rusos están un escalón por encima, pero no son el temido CSKA de anteriores temporadas, ni mucho menos el de 2005, campeón de la UEFA. El equipo del ejército rojo se ha visto obligado a vender este verano a varias de sus grandes estrellas, como el israelí Bibras Natkho y el internacional local Aleksandr Golovín, y ha visto como se jubilaban sus dos pilares en defensa, los veteranos Ignashévich y Vasili Berezutsky. Aún así, Goncharenko saca pecho, y el Madrid recoge el testigo con las garras afiladas.