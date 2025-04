Agustín, exportero del Real Madrid: «Me asusté mucho, lo pasé muy mal, me ahogaba, no podía respirar»

El periódico ABC adelantó ayer la noticia de la situación del exguardameta madridista Agustín Rodríguez y la preocupación por su estado de salud, con la tranquilidad posterior de la buena noticia de su recuperación paulatina.

El cancerbero, que militó en el conjunto blanco entre 1980 y 1990, ha hablado del miedo que pasó en su lucha contra el coronavirus: «He perdido seis kilos. Me dolía todo, la espalda, sobre todo la cabeza. Era imposible dormir».

El jugador estuvo en aislamiento: «Lo pasé muy mal, me he asustado mucho porque no podía respirar, aunque eso me pasó solo un día. He estado aislado en una habitación durante quince días. Tuve fiebre, pero no mucho, no pasé de 38 grados».

Este diario informó ayer que el jugador había superado el virus, noticia que nos confirmó el Real Madrid, que ha estado pendiente de la situación de todos sus veteranos: « Ya estoy bien de salud. Pero he pasado unos días horribles ».

Agustín tenia un temor: «El miedo que tenía es que volviera a sufrir la gripe A y la neumonía que pasé hace unos años. Hay que dar las gracias a la sanidad pública española por todo lo que hace».

El antiguo portero madridista ganó dos Copas de la UEFA, cinco Ligas, dos Copas de España y dos Supercopas con el club blanco entre 1980 y 1990. Fichó entonces por el Tenerife , donde jugó cuatro años, hasta 1994.