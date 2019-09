MotoGP - Gran Premio de Aragón Jorge Lorenzo regresa al lugar del dolor El piloto español vuelve al circuito donde comenzó su calvario de lesiones del que aún se recupera

Un mal movimiento, un resbalón a destiempo y Jorge Lorenzo salió volando de su moto en la curva 7 en el Gran Premio de Assen. En el aterrizaje, dos vértebras fracturadas. Por delante, un gran trabajo de rehabilitación cuando el cuerpo todavía sufría las consecuencias de otros tantos percances. Para el piloto, su regreso en el Gran Premio de Silverstone se saldó con la última plaza en los entrenamientos, un decimocuarto puesto en carrera y una sentencia: «Es una de las situaciones más duras de mi carrera. Nunca he estado así después de las lesiones».

Fue precisamente en Aragón, donde el Mundial de MotoGP ha aterrizado este fin de semana, donde comenzó su agonía: fractura de un dedo del pie; tocados la muñeca izquierda y el tobillo derecho en Tailandia; la muñeca izquierda en la pretemporada; una fisura en una costilla en Qatar; la espalda en Montmeló y las vértebras T6 y T8 en Assen. Sin respiro. «Cuando algo se lesiona en el cuerpo, también algo se lesiona en la mente. Las lesiones te alejan del equipo, de tu rutina, descolocan. Nadie las quiere, pero es inherente al juego. Tienen consecuencias negativas para el bienestar mental de los deportistas: aumenta no solo el miedo, también la ira, la tristeza, la frustración y puede bajar la autoestima por falta de valía. Esto condiciona la recuperación y el rendimiento», explica para ABC Yolanda Cuevas Ayneto, psicóloga de la Salud y el Deporte, Máster en Alto Rendimiento y Coaching Deportivo.

Impacto emocional

El piloto de Honda se dejó pasar por algunos contrincantes en el trazado inglés, no pudo ni concluir los test de Misano unos días más tarde y tampoco mejoró demasiado en la carrera del pasado domingo en el circuito italiano. Hoy saldrá desde la vigésima posición de la parrilla de salida de Alcañiz. «El impacto emocional de la lesión, cómo se vivió, las consecuencias que ha habido… uno se queda impactado de un modo que condiciona la vuelta deportiva. Dependiendo de su intensidad influirá más o menos. El miedo es una emoción necesaria que se acompaña de pensamientos para la supervivencia», prosigue Cuevas. Y no se sabe cómo reaccionará uno hasta volver a pasar por ese movimiento, esa curva. «He hecho lo que he podido, sobre todo, no he hecho acciones estúpidas que podían agravar más el problema. A otros no les ha dejado secuelas, pero nunca se sabe cómo puede evolucionar», afirmó el balear en su vuelta a la moto. Todavía el dolor. Las dudas. También los toques de atención, como el que le mandó Alberto Puig al señalar que debía «volver a empezar» y asumir más riesgos.

Pero el cuerpo tiene memoria, también de las lesiones y el dolor. A pesar de que, precisamente Jorge Lorenzo es protagonista de una de las proezas, para algunos irresponsabilidad, que quedan en la historia de este deporte: en 2008 se cayó en los entrenamientos del jueves en Assen, se fracturó la clavícula, voló a Barcelona, se operó, regresó al circuito para clasificarse el viernes y terminó el sábado la carrera en quinta posición. «A veces uno no es consciente de que los momentos de miedo están almacenados. Pero el cuerpo los ha vivido, sentido, registrado. Hay que aprender a tratarse con cariño y no con dureza», señala Cuevas.

La luz también comienza a llegar al piloto balear después de un año lastrado por diferentes accidentes que le ha impedido salir de la espiral. «Después de esta carrera (Misano), me noto mejor físicamente. Eso es positivo». Y aunque admite que no puede hacer milagros de una semana a otra sigue intentándolo. «A medida que mi condición física mejore, podré empujar más físicamente y entrenar más duro». El cuerpo, la mente, alejar las dudas. Volver a ser el Jorge Lorenzo que él desea.