MotoGP Japón, circuito fetiche para Márquez A pesar de no irle demasiado bien el trazado de Motegi, el piloto de Honda puede ser campeón el domingo, como ya hiciera en 2014 y en 2016

Motegi tiene un color especial para Marc Márquez. Es otro de esos circuitos que rodea con un círculo conforme pasan las semanas y observa que el título puede estar al alcance. En 2018, también puede ser campeón en Japón, tal y como ya hiciera en 2014 y en 2016. Los pares y la cultura japonesa.

Para ello, Márquez debe ser capaz de superar el resultado que haga Andrea Dovizioso, segundo en el campeonato y su enemigo más feroz el curso pasado y aun incluso este. Contra él perdió los duelos de 2017 y de Qatar de este curso. Aunque se la devolvió en Tailandia porque Márquez se reconstruye de las experiencias negativas y las convierte en oportunidades a su favor. En Japón 2017, precisamente, fue el italiano quien lo dejó sin premio en una carrera pasada por agua. Unas imágenes que ha visto durante el año para aprender.

Con 77 puntos de ventaja, es cauto a su manera. Irá al límite como siempre, pero sin caer en la locura. «Durante el fin de semana veremos la situación y el domingo veremos hasta dónde se puede llegar, si se puede intentar ganar, luego veremos si se puede o no, si estoy en la situación de Tailandia y Aragón o en la de Brno y Misano. Si no se puede ganar intentaré sumar los máximos puntos posibles porque esto es lo que vale y ahora vienen tres carreras seguidas y hay que saber gestionar el riesgo», aseguró en la previa.

Si Motegi no sale, se construirá nuevas opciones. «Estoy muy tranquilo, porque no es la última carrera. Si fuese en Valencia como el año pasado, sí que estaría más nervioso, sí que habría mariposas en el estómago, pero ahora sabemos que tendremos más oportunidades de aquí al final del año y por eso se afronta el fin de semana como uno más. Tengo ganas de ser campeón, como las tenía en la primera carrera, pero no porque sea un circuito más especial, aunque está claro que para los japoneses sería importante y estarían muy contentos, pero estarán igual de contentos, creo, si lo conseguimos en otra carrera, al final es concluir el final del trabajo».

Por supuesto, Dovizioso está dispuesto a ponerle las cosas lo más complicadas posibles. Como en aquel 2017. «La idea es retrasar el título de Marc. Hace muchas carreras que perdí mis opciones por el campeonato y lo que busco es volver a la senda de la victoria. El duelo del año pasado puede repetirse perfectamente; me impresionó más ver la carrera por televisión que disputarla, por la velocidad que demostramos y por lo que fuimos capaces de hacer», comentó el italiano.

Sin embargo, el español llega a estas alturas de campeonato con siete victorias (Austin, Jerez, Le Mans, Países Bajos, Alemania, Aragón y Tailandia) por solo tres de Dovizioso. Y alimentándose de retos, Márquez llega a Motegi con uno más. Es el líder de poles, con 78, pero nunca la ha logrado en Japón. Donde puede ser campeón, como en 2014 y 2016.