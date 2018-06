COPA DE ESPAÑA FÚTBOL SALA FEMENINA VÍDEO: La película de las campeonas de la Copa de España Las jugadoras del Futsi Atlético celebran el éxito en Cádiz; Amelia se enfunda la bufanda del Cádiz y la alegría se mezcla con las lágrimas de las derrotadas

El Futsi Atlético Féminas ha sido el campeón de la Copa de España de fútbol sala femenino, que se ha disputado este fin de semana en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Nada más terminar el encuentro, las jugadoras comenzaban a celebrar un título muy merecido y que sabe a gloria tras no haber podido ganar la Liga regular.

Mientras en el pabellón sonaba el 'We are the Champions' de Queen, las chicas se fundían en abrazos y tiraban de canciones de su propia cosecha para festejar el éxito. La gaditana Amelia Romero se echaba una bandera andaluza a la espalda y la bufanda del Cádiz CF, mientras otras compañeras también se enlazaban la enseña de su comunidad o de su tierra,

Hubo tiempo para felicitar a las subcampeonas por su excelente campeonato, darle ánimos a las jugadoras del Burela, mezclando las sonrisas con algunas lágrimas por la derrota. Las gallegas recogían las medallas y mostraban sus problemas en este torneo. Una jugadora en silla de ruedas, otra aupada por miembros del cuerpo técnico, varias cojeando... las lesiones y los dolores han sido protagonistas hasta el último día.

Y para el final, el pasillo a las campeonas y la recogida de las pequeñas copas, además del gran trofeo. Un espectáculo vivido y disfrutado por los 400 aficionados que se quedaron hasta el final para presenciar la celebración