TRIATLÓN Puerto Sherry, epicentro del triatlón Este sábado se dan cita casi 600 triatletas en la segunda edición del Triatlón BMW Movijerez Puerto Sherry

El momento ha llegado. El Puerto de Santa María acoge este sábado por segundo año consecutivo el Triatlón BMW Movijerez Puerto Sherry, una cita única y con estilo propio que empieza a adquirir relevancia y notoriedad.

No es para menos, ya que no se celebra en España otra competición de triatlón en la que los participantes salten al mar desde una embarcacion. En este caso la Boa Esperanza. Es decir, en semejanza al Escape From Alcatraz Triathlon, en Estados Unidos. Por lo tanto, el éxito está asegurado desde las 9.00, hora del pistoletazo de salida. Más aún cuando desde Puerto Sherry y Byon Sport Events se apuesta a conciencia por esta singular prueba.

«Casi 600 triatletas competirán en Puerto Sherry y más de 150 triatletas no han podido entrar y se han quedado en la lista de espera», asegura Conchi Illanes, fundadora y responsable de Byon Sport Events, la empresa encargada de organizar la prueba.

Y es que la línea a seguir es muy clara: «Preferimos contar con pruebas seguras y no hacer caja. No queremos poner en riesgo la vida del triatleta ni tampoco queremos cortar el tráfico y que la ciudad esté colapsada. Somos estrictos en ese sentido, aunque lo peor es tener que decir que no a deportistas que llegan muy ilusionados».

Tres modalidades

Los participantes quedarán divididos en tres categorías diferentes. La más numerosa será el Triatlón Olímpico, una especialidad que contará con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie.

Triatlón Súper Sprint, con 350 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie, será la menos numerosa en cuanto a participación este sábado.

Finalmente, Triatlón Sprint. Esta modalidad cuenta con 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie.

La salida se realizará desde el mar, con los triatletas saltando desde embarcaciones. Ellos nadarán dirección a la boya, nadando en paralelo al muro de contención. Una vez a la altura de la boya, los triatletas la pasarán por su izquierda y seguirán nadando hasta completar la distancia y salir por la playa asfáltica de Puerto Sherry.

A continuación se realizará la prueba en bicicleta, para la que se ha optado un año más por un recorrido eminentemente urbano, con inicio y fin en Puerto Sherry, pero pasando por diferentes calles de la localidad portuense.

Por último, el triatlón termina con la carrera a pie, para la que se ha elegido un circuito de ida y vuelta en paralelo a la playa de La Puntilla, usando el carril bici existente en el paseo, y que termina en el puerto deportivo Puerto Sherry tras recorrer el colorido malecón y dar la vuelta en el emblemático faro.

Un apasionante reto en el que habrá cien triatletas más que en la primera edición. Eso sí, y aunque muchos proceden de diferentes puntos de Andalucía, la cita empieza a acaparar el protagonismo lejos del sur de España. De hecho, desde zonas españolas como Madrid o el País Vasco llegan muchos competidores a una prueba en la que deportistas procedentes de Malta, Inglaterra y Alemania también se dejarán notar.

Germán Conde, el gran protagonista de un reto sin igual

Tampoco puede faltar el carácter solidario en la segunda edición del Triatlón BMW Movijerez Puerto Sherry. En esta ocasión la prueba contará con el 'Reto Germán', de la asociación Aefat.

Germán Conde es un niño gaditano de doce años afectado de 'ataxia telangiectasia', una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unos 30 niños en toda España. Él también estará presente en Puerto Sherry para realizar la competición en la modalidad Triatlón Sprint.

«A Germán lo conocí en la Maratón de Sevilla, a su madre le propuse la idea y me dio encantada el visto bueno para que él pudiese estar aquí», señala Conchi Illanes, responsable de Byon Sport Events. Y apostilla: «Germán viene con mucha ilusión y acompañado de todo su club. Yo me emociono con ello porque si importante es crear eventos deportivos, esto lo es aún más».