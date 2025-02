¿Qué deportes se pueden hacer en la primera fase?

La provincia de Cádiz en su conjunto ha pasado hoy lunes 11 de mayo a la primera fase de la desescalada . La normalidad comienza a abrirse paso lentamente entre unos ciudadanos que han esperado con solidaridad resignada a la apertura de terrazas, parques y también canchas de deportes que han permanecido cerradas debido al estado de alarma que ha dejado al país confinado hasta la desesperación de muchos deportistas. Profesionales o amateurs. O simples 'pachangeros' de medio que se arriman a cualquier tipo de deporte con tal que les sirva de excusa para quemar algo de grasa y poder tomarse luego los refrigerios que estimen oportunos. Qué más da.

La desescalada será progresiva y todavía hay muchos deportes que no se podrán practicar, la mayoría de ellos en círculos cerrados como gimnasios o polideportivos donde se juegue a fútbol sala, balonmano, baloncesto y otras actividades de contacto como el judo, boxeo y cualquier derivado que vaya de soltar mamporros a otro oponente que estará loco ya por recibirlos.

Los primeros que deben estar más satisfechos serán aquellos corredores y ciclistas que hasta ahora veían limitados a su término municipal sus recorridos , especialmente los deportistas que van a dos ruedas. La entrada en la fase 1 les posibilitará poder disfrutar de los carriles y caminos así como de las carreteras de toda su provincia mientras que el resto de deportistas de disciplinas individuales podrán empezar a ejercitarse en instalaciones al aire libre.

En este apartado, las actividades como senderimo, campo a través u otra modalidades similares y vinculadas a la naturaleza podrán volver a realizarse respetando eso sí las normas de seguridad establecidas. Por tanto, sí se puede utilizar el vehículo para practicar senderismo dentro de la provincia y durante la franja horaria establecida. Así pues, se podrá realizar senderismo una vez al día (dos en el caso de federados) durante las franjas horarias permitidas que van desde las 6 a las 10 de la mañana o entre las 8 de la tarde a 11 de la noche.

Asimismo, los gaditanos podrán regresar a pistas de tenis, pádel, atletismo y a los campos de golf o de tiro de arco independientemente de que sean privados o públicos. No obstante, deberán jugar cumpliendo con las normas de seguridad establecidas en los protocolos sanitarios y necesitarán citas previas en los establecimientos deportivos que estén preparados para volver a abrir las puertas a su clientela, que no son mucho dadas las circunstancias. Y es que el hecho de que sus clientes no puedan usar los vestuarios ni detenerse en zonas comunes como cafeterías o la barra de la misma.

En este sentido, en tenis y pádel solo se podrá jugar de manera individual y no por parejas , por lo que en el pádel se podrán retomar las clases. Por su parte, en atletismo se podrá correr libremente siempre y cuando se cumpla con la distancia de seguridad de 2 metros entre corredor y corredor sobre el tartán.

En cuanto a los deportes de vela, la cosa cambia ya que solo se podrán echar al mar aquellos regatistas federados cuya finalidad sea deportiva y no de ocio. En este sentido, y según recoge el artículo 7 del estado de alarma, "la persona que lleve a cabo esta actividad ha de residir en el mismo municipio donde se encuentre la embarcación o aeronave y la navegación se efectuará por aguas litorales de dicho municipio o entre puertos o puntos del litoral de dicho municipio o entre islas no habitadas próximas. Las visitas por parte de los propietarios, o las personas autorizadas por estos, a sus embarcaciones o aeronaves para las comprobaciones de seguridad y mantenimiento podrán realizarse siempre que la embarcación o aeronave se encuentre en el mismo término municipal en que reside el propietario o persona autorizada, o en uno adyacente. Solo podrá acceder una persona a la embarcación para realizar estas actividades y se respetarán en todo momento los procedimientos y protocolos establecidos por instalaciones náutico o aeronáutico deportivas".