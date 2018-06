Francisco Chacón

Cristiano Ronaldo muestra en este Mundial una seguridad en sí mismo que llama la atención por su contundencia, lo que se traduce en una actitud ambiciosa que contagia a sus compañeros de la selección portuguesa. Detrás, en la sombra pero con una misión fundamental, se encuentra el guardaespaldas más cotizado del país vecino, Nuno da Cruz Marecos, a quien ha contratado mientras dure su estancia en Rusia.

El infalible profesional no solo ha venido a reforzar la protección que el jugador estrella del Real Madrid suele tener, sino que se ha convertido en su mejor aliado para que todo transcurra diariamente sin contratiempos.

Da Cruz es natural de Santarém, a 80 kilómetros de Lisboa, y acumula una dilatada trayectoria en este área, como ha evidenciando al trabajar para el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, o en la empresa privada Anthea actualmente.

Ex paracaidista, se curtió en la División Especial de las Fuerzas Armadas, por lo que dispone de unos amplios conocimientos que le permiten actuar sin dilación en casos de emergencia médica o en situaciones de lucha urbana.

Nuno, que habla inglés y había estudiado en la Universidad Autónoma de Lisboa, desempeñó igualmente sus funciones en Groundforce, una de las empresas que se dedican a vigilar los movimientos aeroportuarios.

Además, realizó un posgrado en gestión y dirección de seguridad, lo que redunda en una visión global de las condiciones que rodean en todo momento a su cliente.

Sus cursos de combate y de socorrismo ensanchan aún más sus características, desarrolladas posteriormente en el Centro Militar de Educación Física y Deportes, perteneciente a la Academia Militar. Nada extraño, por tanto, que su destreza sume técnicas de inmovilización táctica propias de los cuerpos de élite.

Lo más curioso alrededor del particular 007 de CR7 se refiere a su gran afición taurina, de acuerdo con la tradición portuguesa, que descarta la muerte del animal. Sí, porque ejerce como cabo de los Forcados Amadores de Chamusca, es decir, integra la cuadrilla que acompaña a un determinado torero.

De hecho, Cristiano conoció a Nuno da Cruz Marecos en un espectáculo taurino, donde se lo presentaron por ser un seguidor de sus dotes con el balón. Hasta el punto de que el goleador manifestó posteriormente: «Me ha parecido uno de los hombres con mayor coraje que conozco».

Para probar su eficacia, recurrió a este súper guardaespaldas en la final de la pasada Champios League, disputada en la capital de Ucrania, Kiev. Fue entonces cuando dieron la vuelta al mundo las imágenes del jugador madeirense agarrando de la mano a su hijo Cristianinho y a Georgina Rodríguez sobre el césped… y, de fondo, emergía la silueta de su nuevo responsable de seguridad.

Ahí fue cuando el Balón de Oro se convenció de que contar con él sería clave para que nada malo le pudiese acontecer durante las sucesivas jornadas del Mundial, sobre todo porque anhela llegar hasta la final del campeonato.

Tanto es así que uno de sus allegados declaró recientemente a una emisora de radio lusa: “Sabe que nadie osaría hacerle nada si tiene a Nuno a su lado. Está muy contento con sus prestaciones en Kiev, así que por eso lo llamó también para Rusia”.

A Ronaldo le preocupan cada vez más todas estas cuestiones, con más énfasis desde que él y Messi aparecieron en unos vídeos amenazantes que distribuyó el Estado Islámico semanas atrás.

Tampoco puede olvidarse que se le acercan muchos niños para saludarle o pedirle autógrafos, algo que le satisface mucho pero que le obliga a no bajar la guardia. Incluso se han lanzado al campo algunos ‘espontáneos’ que deseaban hasta besarle, de modo que resulta bastante lógico que refuerce su seguridad.

Da Cruz Marecos se distingue como el más próximo colaborador de CR7 en estos aspectos, pero naturalmente no es el único. Le acompañan dos colegas suyos de Anthea: Jorge Silva Carvalho, ex director del Centro de Informaciones de Defensa, y Gonçalo Salgado, luchador profesional de MMA. La razón no es otra que el deber de proteger a la familia Aveiro, que lo arropa mientras dure la participación de Portugal en este Mundial.