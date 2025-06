Fran de Alba, fisio gaditano en la élite deportiva: «Nunca había trabajado con un cuerpo técnico tan bueno como el de Javier Aguirre y Rafa Márquez»

En México, a casi 9.000 kilómetros de distancia de Cádiz, Fran de Alba Velázquez amplía y enriquece su impresionante trayectoria profesional. Este joven gaditano, fisioterapeuta, forma parte nada menos que del actual cuerpo técnico de la selección mexicana de fútbol al frente de la cual se encuentra el técnico Javier Aguirre. El último éxito de este equipo ha sido conquistar la Liga de las Naciones, CONCACAF 2025. Y parte de este triunfo se debe a la profesionalidad y experiencia de Fran de Alba quien con sus conocimientos y métodos ha propiciado que los futbolistas se encuentren en las mejores condiciones posibles.

La confianza que en este gaditano depositan los deportistas y clubes no es por casualidad. Fran de Alba estudió Fisioterapia en la Universidad de Cádiz y posteriormente realizó un master en Osteopatía y otro de Fisioterapia Deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Este grado le abrió la posibilidad de hacer prácticas con el Madrid Castilla. Una vez finalizada esa formación ya entró de lleno en la élite del deporte, en concreto en la Superliga de Voleibol en el Club Voleibol Teruel. Después estuvo en la selección española de esta misma disciplina. Y de ahí le llegó su primer contrato internacional ya que le llamaron para la selección olímpica de China. Más tarde, cambió de aires y se marchó a la Liga Rusa de hockey sobre hielo. Con la pandemia regresó a España para formar parte del cuerpo técnico del Real Madrid Castilla. Su inquietud y sus ganas por mejorar le llevaron hasta la NBA Academy. En concreto, estuvo en la academia de África como un paso previo a dar el salto a la NBA. Pero justo entonces, tras dos años, le llegó la oferta que no podía rechazar para formar parte de la Selección Mexicana de Fútbol con vistas al próximo Mundial de 2026 que precisamente se celebrará en México y Estados Unidos. Con el objetivo de hacer historia en esa esperada cita futbolística, Fran de Alba trabaja cada día junto al Vasco Aguirre y Rafa Márquez, aportando su experiencia y cuidando de la salud de los futbolistas.

-A su edad tiene ya una trayectoria envidiable y no ha parado desde que empezó a trabajar en el mundo de la fisioterapia deportiva. ¿Por qué eligió esta especialidad?

-El master que hice en Madrid me abrió muchas puertas de cara al futuro. Me decidí por la fisioterapia básicamente porque siempre quise desde niño trabajar en deporte de élite ya que sabía que no iba a poder llegar a ser deportista profesional de ningún deporte a pesar de haber practicado varios como natación que no me fue mal o voleibol que tampoco me fue mal del todo... Simplemente no di el nivel para el salto a la élite y por tanto sí conozco vestuarios, dinámicas, cómo se trabaja o cómo se entrena por así decirlo y esto sí que me ha dado muchísima fuerza comparado con otros candidatos a ciertos sitios sólo por conocer cómo es la dinámica de equipos, esto ha sido muy importante para mí y estudié fisioterapia por esto mismo, para poder seguir en esta dinámica de vestuarios y competición, de competitividad, ganar, perder, llorar, reír... Porque ha sido siempre lo que me ha llenado y en específico desde pequeñito tuve una oportunidad de estudiar en Estados Unidos durante unos meses gracias a una beca de España para aprender inglés y allí pude ver varios partidos de la NBA y desde entonces quise llegar ahí, a esa entidad. Me aficioné muchísimo y supe que algún día llegaría ahí. Entonces la fisioterapia me daba esa opción, si estudiaba cualquier otra cosa de ciencias la verdad es que no estás tanto dentro del vestuario por así decirlo, un médico sí que viene varias veces durante la semana a los equipos pero no está de por sí dentro del vestuario y las otras opciones no me gustaban tanto, sí que me gustaba la ciencia de actividad física es decir el trabajo de la parte física y el acondicionamiento y al final he podido unirlo con la fisioterapia y es a lo que me dedico ahora pero sí esa es básicamente la razón por la que opté por este tipo de cosas.

-Pero además tiene una filosofía muy marcada con respecto a la fisioterapia...

-Desde el principio me di cuenta que con la fisioterapia que conocemos, la pasiva por así decirlo, de solamente camillas, no iba a ser suficiente y por mucho entrenamiento, osteopatía, manipulaciones y demás que yo consiguiera en cuanto a curso y en cuanto a máster no iba a solucionar todos los problemas del futbolista o del deportista porque para ello tenía que tener una parte activa también, una parte que yo fuera capaz de planear y de que el deportista en sí lo hiciera por su propia parte. Para ello siempre estuve súper metido en el tema de la fuerza y lo que hice con el tiempo ha sido formarme en fuerza más que en fisioterapia en sí. En la parte del trabajo físico por medio de varios cursos, uno de ellos es el FSFS que es una de las certificaciones más importantes de EEUU y muy reconocida a nivel mundial para el trabajo de fuerza en deporte y esto me dio la apertura total para poder trabajar la fuerza incluso siendo fisioterapeuta en muchos equipos.

-¿Es imprescindible la fisioterapia en el deporte?

-No, para nada. No hay nada imprescindible. Esto es una cosa que te contesto esto después de diez años en deporte de élite. Si me hubieras preguntado hace cinco u ocho pues te hubiera dado una respuesta un poco más política, más tibia. Pero ahora te puedo decir que no. Ni la fisioterapia ni absolutamente nada es imprescindible para llegar a la élite. Sí que es cierto que todo bien hecho en su justa medida ayuda. Tanto la fisioterapia como el trabajo de fuerza y el de psicología como el de nutrición. Todo ayuda. Son herramientas que, bien hechas, llevadas de forma correcta sí que van sumando van sumando hasta que el deportista se hace mejor y pueda llegar a un siguiente nivel pero no te podría decir que sumando todas estas herramientas un deportista que estaba ya llamado para ser élite pues sin ellas no llegaría. Creo que llegaría sí o sí con su talento con su forma de trabajo con lo que ya ha vivido. Simplemente pues nosotros tenemos la capacidad de hacerlo un porcentaje posiblemente pequeño, mejor.

-Ha recorrido mundo y conoce distintos deportes, voleibol, baloncesto, hockey.. ¿Cuál diría que es el más complejo y sacrificado? ¿El más exigente físicamente?

-El deporte más difícil en cuanto a demanda física de los que yo he visto sin duda casi cualquiera de los deportes olímpicos en los que estuve en China, los individuales, porque en los de equipos se podrían llegar a disminuir las deficiencias porque tienes a compañeros y entonces no es tanto solo lo que tú hagas sino que tienes a varios compañeros que pueden dar por ti cuando tú estés abajo que al final siempre pasas por procesos de arriba y abajo como en todo en la vida. Entonces los individuales estás tú y solo tú y por tanto cualquier modalidad individual para mí no tiene rival en cuanto a dificultad comparado con los con los deportes de equipo. Te podría decir que la modalidad de natación o todos los deportes de natación en general son de los más complicados ya sea el trampolín, solamente natación... Esas modalidades para mí creo que fueron de las más difíciles porque yo veía como los chicos y chicas entrenaban y mejoraban mínimamente 0,1% cada mes o cada varios meses y esto era muy difícil. Además, el número de horas entrenados en piscina he visto que es mucho más alto que para otras modalidades. En piscina entrenaban de lunes a sábado seguro que seis horas al día menos el sábado que a lo mejor eran tres y el domingo dependiendo, pero eran muchas, muchas horas.

-¿Qué consejos le da a los deportistas cuando trabaja con ellos? ¿Le hacen caso? ¿Cuál es el mayor error que se comete?

-Un consejo clave que estoy dando desde hace unos añitos para acá es que que lleven bien el tema de lo que yo llamo el tridente del rendimiento que es muy básico y sin embargo casi nadie lo lleva bien. Es simplemente poner atención a las tres cosas más importantes para el deporte de élite o las que yo considero más importantes y estos son el descanso, la nutrición y el otro sería el trabajo de fuerza y acondicionamiento o estar bien físicamente para la demanda del deporte. Creo que estas tres cosas son en las que se tiene que poner mucha atención cuando se trabaja en la élite y aunque parezca mentira muy pocos atletas conjugan los tres de manera idónea para aumentar el rendimiento y bajar el número de lesiones. Cando ves que alguien flaquea en una de las tres pues estamos yendo hacia una parte por así decir arriesgada en cuanto a esas lesiones, a bajada de rendimiento... Se verán atletas que que incluso lo tienen todo como era el caso de Messi y él en entrevistas incluso dice que cuando cambió la alimentación y el trabajo de fuerza, es decir dos partes del tridente posiblemente el descanso si lo hiciera bien, se hizo más profesional y fue cuando empezó a sentirse mejor y ganar más títulos y ser lo que Messi es a día de hoy. Por tanto ahí tienes un ejemplo simplemente para llevarlo a la práctica. Y otro que claramente ha llevado bien las tres del tridente desde el principio fue Cristiano Ronaldo o también LeBron James. Son gente que con 40 años puede rendir como si tuvieran 30 e incluso no se lesionan nunca o casi nunca gracias a mantener, a llevar a cabo de forma idónea este triángulo.

-Ahora ha dado el salto al mundo del fútbol.. nada menos que a la selección de México, ¿cómo llega ahí?

-Me encontraba en la NBA Academy que se llama. La NBA tiene dispuestas por el mundo unas 4 o 5 academias en las que forma a los mejores jóvenes de ese continente, los 20 mejores jóvenes de camino al draft de la NBA. Tiene mucha visibilidad, es un proyecto muy bonito y yo fui a la academia de África. Entonces estuve viviendo en Senegal dos años. Recibíamos a jugadores a chicos de países muy complicados, Costa de Marfil, Senegal, Mali... y lo que hacíamos era formarlos en todos los niveles. A los 18 años iban para universidades de alto nivel de EEUU y algunos los que eran mejor iban directos al draft de la NBA. Mi paso por la Academy para mí era un puente hacia la NBA hacia donde yo siempre quise ir pero bueno a los dos años de estar allí me contacta gente de la Federación Mexicana de Fútbol y me ofrecen algo que simplemente no podía rechazar en cuanto a nivel de contratos y posibilidad de ir al Mundial de fútbol de 2026 que va a ser en en México y EEUU. Era también un sueño. Llegué a México en 2023 y estoy muy contento. Al principio empecé con la selección femenina y poquito a poco le fue gustando mi metodología y demás y me llamaron también de la de la mayor masculina. Hemos ido ya a varios varios torneos internacionales uno de los cuales es la Liga de las Naciones de este año en marzo de 2025 que ha sido el primero que hemos podido ganar. Ahora todo el mundo está súper contento ya que se ha ganado un título de camino al Mundial del año que viene y por tanto eso da oxígeno pero el mundo del fútbol es muy explosivo. Van cambiando las cosas muy rápidamente dependiendo siempre de los resultados y al final lo único que cuenta es ganar. Aquí tenemos ahora la Copa Oro en la que nos enfrentaremos a los mejores de todo el continente americano y norteamericano y bueno en julio si Dios quiere pues estaremos en la final.

-¿Es muy distinto tratar a los futbolistas que hacerlo con otros deportistas?

-Sí lo es sí. No es culpa de ellos de los futbolistas pero sí que es cierto que que están acostumbrados a mucho más foco de atención. Son chavales chicos que desde que tienen 16 o 17 años ya son medio famosos y medio ricos. Entonces les llega mucha información continua de mucha gente que quiere venderles cosas, que quiere trabajar con ellos... Entonces desde pequeños aprenden a no fiarse de todo lo que ven de todo lo que les llega porque tienen malas experiencias en general. Trabajar con ellos no ha sido fácil. Nunca fue fácil y sobre todo la parte que yo traigo que es la parte de fuerza. En la selección de México en ese sentido me encontré grandes barreras al principio porque no están acostumbrados como en otros deportes a trabajar tanto esta modalidad y creo que bueno que esas barreras las fui sacando hasta que me fueron dando una oportunidad y confianza y eso es todo lo que necesitan al final. Si tú vienes con un buen producto y les dejas su espacio y dejas que ellos vayan entendiendo sin imponer nada pues consiguen mejores resultados. A día de hoy casi todos o todos los jugadores de la selección tienen muy buena comunión conmigo e incluso muchos de ellos me piden que vayan a visitarles a sus ciudades para seguir trabajando con ellos de modo aparte y eso me llena de alegría.

-¿Cómo es trabajar junto al seleccionador Javier Aguirre y el resto del cuerpo técnico, con Rafa Márquez?

-El inicio de trabajar con Javier Aguirre y el resto del cuerpo técnico ha sido simplemente fantástico me he dado cuenta del nivel de preparación constante de un cuerpo técnico como el de Aguirre que lleva tantos años en el máximo nivel y tantos años siendo exitoso en esto que no es fácil y en las mejores ligas del mundo. Te das cuenta de que lo que traen no es por casualidad y la cantidad de horas y calidad que le pone a su trabajo pues lleva siempre a buen puerto. Nunca había trabajado realmente con un cuerpo técnico tan bueno en cuanto a nivel de trabajo y calidad de trabajo y bueno. Si a esto le sumas las aportaciones de Rafael Márquez pues ya ni te cuento. Al final Rafa Márquez es un referente en México posiblemente el mejor jugador de la historia del país a día de hoy. Márquez entra en el vestuario y todos los chicos se cuadran porque entra uno de sus ídolos y con que le diga tres, cuatro indicaciones los chicos van a hacer esas tres y cuatro indicaciones con su vida. Se las está dando el ídolo de su infancia Además para mí siempre fue alguien al que idolatraba desde que era pequeño. Con mi familia siempre veía el Barça que ha sido mi club favorito y cuando jugaba Rafa Márquez y Puyol en la defensa mi padre siempre decía que teníamos el partido hecho. Así que para mí pues imagínate también trabajar con él, hablar con él, sentarme a comer con él...

-¿Cómo asume la responsabilidad por el seguimiento y la trascendencia del fútbol?

-Me parece una excelente pregunta. Igual que vi que la fisioterapia solamente no me iba a llevar a ningún lado porque no es como única herramienta el camino para solucionar problemas y pasé poquito a poco algo de que creo que tiene más impacto en la élite que es el trabajo de fuerza, también pienso que que debo seguir observando a los que ya llevan muchos años haciendo esto y debo seguir observando caminos que pueda coger para pues para llevar este tipo de trabajo al siguiente nivel. Estoy trayendo una metodología de fuerza que he conocido gracias a otros deportes en los que se hace a diario y de forma muy agresiva comparado con cómo se hacía en fútbol y me está saliendo bien. Los jugadores están contentos y están haciendo tipo de trabajo que nunca habían hecho en cuanto a esa fuerza de condicionamiento y por tanto creo que la trascendencia vendrá por ahí... En realmente elevar el trabajo de fuerza a los niveles óptimos para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a los partidos.

-Y a un año casi del Mundial de Fútbol me imagino que el reto es ilusionante…

-El reto es ilusionante no, lo siguiente. Por tanto los nervios, la ilusión, la responsabilidad son altísimos. Eso me encanta. Es un reto apasionante para mí y lo vivimos aquí de forma mucho más exigente mucho más tortuosa también porque la presión es extrema. Se quieren conseguir cosas que nunca se han logrado.... Nunca se ha llegado a una semifinal de un Mundial por ejemplo y eso que el país es muy futbolero... Ese fanatismo es bueno y a la vez cuando no va bien que lo viví cuando llegué aquí pues también puede ser muy difícil. La presión te hace mella, claro que sí. Entonces, bueno, el Mundial se va a vivir de forma intensa y se intentará no pensar mucho de aquí hasta entonces porque aún queda un año que se pasará rápido pero pero hay que ganar unos cuantos partidos y competiciones. Y cuando llegue pues intentar llegar en las mejores condiciones haber hecho el trabajo de la mejor forma posible y disfrutarlo.

-Que objetivos, metas, se marca de aquí a unos años?

-Mis objetivos a corto o largo plazo continúan siendo los mismos. Disfrutar de mi trabajo, causar un impacto en los clubes, organizaciones a los que voy y bueno ya más a largo plazo ¿por qué no cumplir mi sueño desde niño de llegar a un equipo NBA? No quiero decir cuándo ni cómo, la verdad es que no es tan importante ahora, tengo tiempo, no me importa si es dentro de 20 años, 15, o 10 años. Por lo pronto me centro en el Mundial. En 2028 son las Olimpiadas también, que si sigo con la selección de México pues podría ir con México. También sería bonito. Y en 2030, un mundial de fútbol de nuevo y este será en España, entonces también hay ilusión. Es muy difícil llegar hasta 2030 en fútbol por lo que te digo, que es un mundo muy volátil. Pero si estoy contento en México, que lo estoy, sigo estando feliz y me siguen queriendo como yo me siento querido ahora mismo pues ¿por qué no? 2030 podría ser algo bonito, el Mundial de España. Más allá no pienso pero sí que como te digo en algún momento se dará el caso de la NBA, estoy seguro de que lo conseguiré.