Yerry Mina se cierra en banda «No quiero salir del Barcelona y nunca quisiera hacerlo», segura el central colombiano

Sergi Font

Si hay algo que tiene claro Yerry Mina es que quiere triunfar en el Barcelona. Ni se le pasa por la cabeza cambiar de aires en busca de más protagonismo en otro equipo. Quienes le conocen bien aseguran que es testarudo y que confía en sus posibilidades. No se vino abajo cuando el seleccionador colombiano le dejó fuera del equipo en el primer partido del Mundial ante Japón, sino que se armó de fuerzas para revertir la situación y pudo jugar el segundo encuentro ante Polonia. No solo cuajó una gran actuación sino que participó en la goleada con un gran tanto. Mientras su país busca la clasificación para los octavos de final, confía en poder revertir la situación que vive en el Barcelona y, sobre todo, abortar la idea de los técnicos culés de buscarle una salida.

«Para mí el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No quiero salir del Barcelona y nunca quisiera hacerlo. Me gusta el club, me gusta la ciudad, la gente, los jugadores que hay... todo», explicó tras su gran actuación mundialista. Tiene el apoyo del vestuario pero le falta el de Ernesto Valverde. No ha dispuesto de minutos suficientes en el Camp Nou después de haber sido fichado con urgencia en el mercado invernal tras la apresurada marcha de Javier Mascherano. Su actuación con Colombia, lejos de variar la opinión del Barcelona, ha provocado un aumento de su cotización, lo que alegra al club azulgrana, que espera hacer negocio con el central que llegó del Palmeiras tras el pago de 11,8 millones de euros. Su ficha de 4 millones por temporada dificultan una salida pero sus actuaciones en el Mundial pueden provocar que la Premier se fije en él, con lo que ello supone a nivel económico.

No hay que olvidar que el Tottenham ya pagó el pasado verano 40 millones de euros por Davinson Sánchez, compañero suyo en el centro del eje de la zaga de Colombia. Solo un año antes el Ajax había pagado cinco millones por el defensa cafetero y vio multiplicada por ocho su inversión. El Dortmund no vería mal incorporar al futbolista esta temporada pero descarta un traspaso y se decanta por una cesión, que tampoco estaría mal vista por el club culé, ya que el fichaje de Yerry estaba encaminado a ser una apuesta de futuro que acabó precipitándose.

Al margen de cuestiones monetarias, la salida de Yerry Mina del Barcelona parece cantada por varios motivos. El primero es que la inminente llegada de Arthur elevaría a cuatro las plaza de extracomunitarios. Con Coutinho y Paulinho estarían las tres fichas permitidas ocupadas y Mina sería el damnificado. Además, el Barcelona ya tiene prácticamente atado a Lenglet, por el que abonará su cláusula de rescisión al Sevilla a partir del uno de julio. Valverde tendría a Piqué, Umtiti, Vermaelen y Lenglet como centrales. Los pocos minutos que le ha dado a Mina la pasada temporada quedarían reducidos a la nada..