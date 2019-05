Fútbol Valverde reservará a sus cracks para el partido ante el Liverpool Anuncia rotaciones ante un Celta que se juega el descenso junto a Valladolid, Levante y Girona

No se juega nada el Barcelona en la Liga. Todo lo contrario que el Celta, su rival de mañana, que está empatado a puntos con el Levante y el Girona (37) y dos puntos por encima del Valladolid, que marca la línea del descenso. Por todo ello, poca gracia le ha hecho a estos tres clubes las palabras de Valverde anunciando descanso para sus hombres principales, pensando en el partido del martes ante el Liverpool, en el que deben defender el 3-0 conseguido en la ida de las semifinales en el Camp Nou. Está en todo su derecho el técnico del Barcelona, aunque el resto de equipos considere que, en cierta manera, se está adulterando la competición. «Nos lo planteamos igual que los demás, con la intención de sumar tres puntos. Venimos de tres semanas con mucho esfuerzo y vamos a hacer cambios porque son necesarios», reconoció Valverde.

El técnico espera aprovechar estos partidos para realizar probaturas de cara a los partidos mas importantes que le quedan, la vuelta de la semifinales, la final de Copa y la hipotética final de Champions si eliminan al Liverpool. «Nuestra idea es competir al máximo nivel, es verdad que hay jugadores que han participado menos que es posible que jueguen. Tenemos que seguir compitiendo porque tenemos una final de Copa y queremos prepararla bien. Es posible que combinemos jugadores, pero pondremos un once competitivo», aseguró.

Valverde se refirió a nombres concretos y valoró su estado de forma y su rendimiento esta temporada. «Arthur viene sufriendo algún problema físico desde hace tiempo. Está bien para Balaídos y para el martes, luego ya veremos si participa o no», explicó antes de referirse a Semedo y Sergi Roberto, a los que va alternando en el lateral derecho: «Va en función de cómo va el partido. Hay gente que lo ve como doble lateral y otros no. Sergi Roberto tiene formación de centrocampista y es colocarle en su posición y Semedo es muy potente y nos ayuda. En función de cómo está el partido y el contrario, es una solución». Elogió a Ter Stegen: « Su temporada es extraordinaria, nos transmite una tranquilidad atrás que nos permite asentarnos en el campo. Cuando nos aprietan, tiene ese punto de hacer como si no pasase nada».

También se refirió a los jugadores que no están teniendo demasiados minutos como Murillo y Boateng: «Las cuestiones hay que valorarlas en su debido momento. Cuando estás en una situación, en enero, que tienes dos centrales disponibles más los del B y tienes que mirar siempre al filial... Hay situaciones de emergencia. Las decisiones tienen sentido en el momento que se toman». Desveló que se está planteando la posibilidad de que Cillessen dispute los partidos de Liga que quedan: «Lo podría utilizar en estos partidos. Cada vez que ha habido posibilidades, o creo que las ha habido, ha jugado algún partido como ocurrió el año pasado. Estamos contentos con él, es un gran portero y entiendo que la portería es una posición especial. El rendimiento de Marc está siendo altísimo». Y defendió a Malcom, al que no le ha dado demasiados minutos: «Es un jugador que ha ido a mejor, tanto jugando como entrenando. No ha tenido tantas oportunidad como otros y tiene la exigencia de aquí. Se ha adaptado bien y cuando ha jugado ha estado a un gran nivel».

El preparador discrepa de los que consideras que el Barcelona adultera la competición si rota a su equipo en estos partidos finales . « El calendario es el que es. Recomiendo a los equipos que se juegan algo que se concentren en su partido, que nosotros iremos a competir a Vigo. Cada equipo tiene que ocuparse de su partido», segura, y recuerda que su equipo estará motivado en Balaídos a pesar de haber conquistado ya la Liga: «Hace poco fuimos a jugar a Huesca, donde hubo muchos cambios, y el equipo salió motivado. No dijo que sea la misma alineación. Habrá cambios y saldremos con la intención de ganar». Y recordó que «el año pasado no perdimos allí. Hicimos cambios en Liga y Copa, recuerdo. Es la primera oportunidad de cambiar la dinámica».