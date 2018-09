Fútbol Valverde manda a Piqué al rincón de pensar Los errores en defensa podrían condenar al catalán ante el Athletic en el partido de hoy

Sergi Font

El Barcelona recibe esta tarde al Athletic de Bilbao con la obligación de subsanar los dos tropiezos consecutivos que le han echo perder cinco puntos en cuatro días y han erosionado su imagen con un juego ramplón, mostrando debilidades en defensa y generando un cierto desasosiego en el entorno culé. Con varios futbolistas señalados, Ernesto Valverde se debate entre otorgar una segunda oportunidad a su once de confianza o escuchar a la grada y mandar al rincón de pensar a los causantes de la pequeña crisis. «Que cualquier equipo encaje dos goles en un minuto es un accidente. Pero que tenemos que mejorar es evidente. Y es lo mismo que digo en caso de victoria. Pero ya sabemos que aquí las derrotas generan terremotos», justifica el técnico, que a pesar de ello medita darle un descanso a Gerard Piqué, retratado en los dos goles del Gerona y en el segundo ante el Leganés.

«Lo veo muy centrado en el fútbol», asegura Valverde sobre Piqué para que su más que probable suplencia esta tarde no suene a castigo. Pero lo cierto es que esta temporada el central parece más volcado en sus asuntos empresariales o en su proyecto de la Copa Davis que en los objetivos futbolísticos del Barcelona, algo que se proyecta sobre el terreno de juego. Con Umtiti lesionado, con unas molestias en la rodilla, el técnico podría apostar por una defensa novedosa en la que regresaría Lenglet y se sumaría Thomas Vermaelen. Al margen buscar soluciones para recomponer su solidez defensiva, Valverde daría sentido a una serie de factores. Por un lado recuperaría anímicamente a Lenglet y le concedería minutos de cara al próximo partido ante el Tottenham y por otro daría un toque de atención a Piqué y le daría otra oportunidad a Vermaelen, al que puso a los pies de los caballos haciéndole jugar de lateral izquierdo en Butarque en el que fue su debut esta temporada. Ante el Athletic podría resarcirse.

«A Lenglet le veo bien. Es un gran profesional, un futbolista que está siempre preparado. También veo bien a Vermaelen. Incluso pueden jugar los dos juntos», desveló Valverde, que abundo en esta posibilidad: «Si no juega Piqué tendrá que hacerlo un central zurdo. Y sí, pueden jugar juntos Lenglet y Vermaelen. Ahora tenemos tres centrales sin Umtiti. ¿El error de Piqué en Leganés? No me preocupa. Me preocupa mucho más cómo llega el primer gol que el error puntual del segundo». El menaje del entrenador azulgrana fue insistente: «Cuando se pierde hay barra libre para cualquier cosa. No me preocupa señalar a este o aquel. Yo quiero hacer el mejor equipo para ganar. Respecto a la falta de actitud, mi equipo tiene una actitud extraordinaria. Y todos nos equivocamos. Yo y los jugadores».

El Athletic llega tras derrota

El Athletic, por su parte, también aterriza en el Camp Nou con la intención de rehabilitarse tras caer ante el Villarreal en San Mamés por un contundente 0-3. Los vascos quieren aprovechar el mal momento del Barcelona para revitalizar el proyecto Berizzo que tanto había ilusionado a la afición rojiblanca. El empate ante el Real Madrid en San Mamés (1-1) y el punto conseguido una semana después en el Benito Villamarín frente al Betis (2-2) presagiaban el resurgir de los leones tras la mala imagen ofrecida en casa ante Leganés y Huesca. «Perder es una manera dolorosa de aprender», ha señalado Berizzo, que devolverá la titularidad a Susaeta (expulsado ante el Betis), a Dani García y a Yeray, estos dos últimos tras descansar ante el Villarreal pensando en el partido de esta tarde en el Camp Nou.