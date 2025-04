El último llanto de Piqué

El fútbol poscoronavirus está sacando el lado más quejica de Piqué. Ya dijo tras el empate contra el Sevilla que sería difícil ganar esta Liga viendo cómo estaban siendo los partidos del Madrid. No, no se refería al juego ni a las victorias de los de Zidane, sino a lo que él entendía por ayudas arbitrales a los blancos.

Ayer, ya de madrugada, y seguramente aún caliente por los dos puntos que perdieron en Vigo en el último minuto, Piqué escribió en su cuenta de Twitter el título de una canción de la banda estadounidense MGMT con un destinatario claro, Rafinha: «We were fated to pretend. To pretend», que quiere decir «Estábamos destinados a fingir» . Para el central del Barça, su expompañero simula la falta, motivo para un nuevo lloro de Piqué, que habla de todo, menos de lo mal que juega su equipo. Para este tema no hay mensajes subliminales ni quejas.

We were fated to pretend. To pretend. — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020