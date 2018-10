Fútbol Los socios del Barcelona se cargan el nuevo escudo Bartomeu, ante el rechazo general, opta por retirar el punto del día y aumenta el enfado de los compromisarios

Sergi Font

Al Barcelona le salió el tiro por la culata en su intento de convencer a los socios para cambiar el escudo de la entidad, una decisión que, por experiencia histórica, no suele agradar a los aficionados. Reflejado en un punto del orden del día, la directiva azulgrana pretendía eliminar la franja central del escudo con el nombre del club y darle más relevancia a los colores azulgranas y a la pelota de la parte baja. Ante las discrepancias surgidas en los turnos de opinión, la directiva ha decidido retirar el mencionado sexto punto de la reunión, ya que muchos compromisarios exigían que un tema tan delicado se votara en un referéndum y no en una Asamblea con una representación tan baja, a pesar de estar legitimado para ello. Josep Maria Bartomeu ha tomado la palabra para anunciar que «lo que haremos hoy es retirar el punto del orden del día. Y haremos una reflexión interna en la Junta para ver cómo podemos conjugar la historia, la digitalización y la tecnología con los sentimientos, tal y como nos habéis pedido». El anuncio del presidente ha encrespado aún más los ánimos y un nutrido grupo presente ha manifestado que quería votar. Muchos de ellos han decidido abandonar la reunión.

«Para los directivos del club la legitimidad recae en la asamblea de compromisarios, para que vaya por referéndum se tendrían que cambiar los estatutos. En el año 2014 hicimos el segundo referéndum en la historia del club, no somos un club de hacer muchos referéndums. Los compromisarios son los que tienen legitimidad para cambiar cualquier artículo. Por eso traemos aquí la evolución del escudo, para respetar los estatutos. Nos han hablado de historia, de nostalgia de emoción. Los suyos y los de la junta son los mismos. Esta propuesta es por adaptación a las nuevas tecnologías, sobre todo al entorno digital. No hay ningún motivo económico. No ganaremos más dinero. Es un tema de adaptación», ha insistido Bartomeu tratando de calmar los ánimos. Hay que explicar que en el turno de preguntas quedo muy clara la postura de la mayoría, que aplaudían a los compromisarios que se mostraban contrarios al cambio del escudo. Y la mayoría propuso un referéndum.

A los compromisarios no les caló el mensaje inicial de Jordi Cardoner que aseguró que esta decisión «no es un capricho sino un proyecto de marca para seguir siendo un referente mundial. Hace falta actualizarnos e innovar en todos los ámbitos. No es solo el escudo, es el proyecto». También explicó el nuevo escudo Jordi Mir, fundador y director creativo de Summa, basando su explicación en a necesidad de aclarar su expresión de marca. «Venimos de casi 120 años de historia con diferentes cambios significativos. Haciendo un promedio sale un cambio cada doce años aproximadamente. Con el anterior escudo, en 2002, el mundo ha cambiado mucho. Todo lo que en 2002 era analógico ahora está en el terreno de lo digital». Y añadió: «Se ha buscado mantener la esencia y el simbolismo. El primer paso fue no tocar lo más mínimo la silueta. El segundo paso quitar las líneas negras finas interiores. Otros de los cambios fue cambiar de siete a cinco el número de líneas azulgranas. Y por último, entre otros detalles, engrandecer y centrar la pelota».