Fútbol Los socios del Barcelona aprueban con notable la gestión de Bartomeu Más del 70 por ciento se muestra a favor de la posición del club respecto a la situación política de Cataluña

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 12/09/2018 13:11h

El Barcelona ha presentado los resultados del Observatorio Blaugrana, una encuesta realizada entre mil socios y otros tantos aficionados del club azulgrana en el que se les cuestiona sobre diferentes aspectos que rodean a la entidad. «El margen de error es del 3,2 por ciento. Es un marco suficientemente amplio para que los resultado sean fiables», ha justificado el portavoz Josep Vives tras confirmar que la gestión de la directiva durante estos últimos tres años de mandato había sido un aprobado alto, concretamente un 7, lo que hace sentir a satisfechos a los gestores del club. También han destacado los resultados referentes a la opinión de los seguidores respecto a la postura del Barcelona respecto al proceso independentista que se vive en Cataluña. «Ha sido un año difícil para Cataluña. El presidente siempre ha defendido que había que defender este tema desde el diálogo político y nunca desde los Tribunales. También nos hemos mostrado en contra de la presión preventiva, tanto de los político que están encarcelados como de nuestro expresidente Sandro Rosell», ha explicado Vives. En este sentido, el 72,6 por ciento de los socios y el 63,3 de los seguidores se han mostrado a favor de la postura del club. Solo el 12 por ciento de los socios y el 14,8 de los seguidores lo han hecho en contra.

La presencia del portavoz del Barcelona también sirvió para abordar otras cuestiones relacionadas con la actualidad del club. La más candente es la polémica decisión de jugar el Gerona-Barça en Miami. «El club ha enviado una carta firmada por los presidentes de Barcelona, Gerona y Liga pidiendo autorización para jugar este encuentro en Miami. Ahora hay que ver qué decide la Federación. Nosotros ya nos hemos posicionado de forma favorable a jugar en Estados Unidos. Siempre somos optimistas, otra cosa es el resultado final porque eso ya no está en nuestras manos. Creemos en la bondad de nuestros planteamientos», explicó Vives, que también reveló que habían hablado con sus jugadores para convencerles de la necesidad de exportar la Liga. «Creo que los jugadores del Barça comprenden el posicionamiento del club. Cuando nos explicamos y debatimos nos acercamos. Nuestros jugadores son conscientes que no solo jugamos en el Camp Nou o en el Bernabéu, jugamos en todo el mundo y nuestros fans están en todo el mundo y para satisfacerles hay que acercarse para generar contacto. Los jugadores lo comprenden y lo entienden pero aún nos queda un trecho por recorrer», apuntó. Sin querer entrar a cuestionar las palabras de Busquets, que aseguró que la casa se estaba construyendo por el tejado, Vives explicó que «los jugadores, en general, se quejaron que no tenían información. A partir del momento que el club se sienta con los jugadores y les informa, esta situación se corrige. Se dan detalles y argumentos».

La escasa presencia de jugadores del Barcelona en la selección española entrenada por Luis Enrique también fue un tema de análisis. El club no se siente preocupado por la disminución de futbolistas culés en las convocatorias ni por el hecho de que en la goleada a Croacia (6-0) solo estuviera Busquets ante seis jugadores del Real Madrid. «No nos parece bien ni mal. Cuando hay jugadores seleccionables y van a la selección española les deseamos lo mejor y cuando no es así no pasa nada. Es decisión del seleccionador. Hay coyunturas pero no estamos preocupados por este hecho», aseguró. Y fue más allá al asegurar que no existe preocupación por este hecho: «Lo que nos preocupe es que la Masia funcione tan bien como ahora y que tenga más peso en el primer equipo del Barcelona Nuestra preocupación es el Barça y cumplir con lo que nos piden nuestros socios: jugar bien y ganar».