Fútbol Sin rastro de Emiliano Sala El avión en el que viajaba a Cardiff el futbolista argentino desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha

Cuando Emiliano Sala se disponía a poner rumbo a una de las mejores ligas de fútbol del planeta todo se torció. El delantero argentino cogió el lunes en Cardiff un vuelo privado desde Nantes, donde defendió los colores del club que lleva el nombre de la ciudad francesa, después de que se cerrase su fichaje por el Cardiff City, club de la Premier League.

El desconcierto llegó cuando, alrededor de las 21.30, el avión desapareció de todos los radares de navegación al sobrevolar a unos 700 metros de altura el noreste de Alderney, una isla situada en el Canal de la Mancha. De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda, compuesto por dos helicópteros y varios botes salvavidas, aunque el fuerte temporal, marcado por fuertes rachas de viento y oleaje, obligó a retrasar el martes por la mañana las labores de búsqueda, en las que también colaboró la Armada británica.

Causas, desconocidas

Numerosas incógnitas rodean la desaparición del vuelo de Sala, pues aún se desconocen las causas de un suceso que ha conmocionado al mundo del fútbol. «No hubo comunicación alguna por radio. El avión simplemente desapareció», reconoció el jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, a la vez que enterraba las esperanzas de encontrar supervivientes: «Personalmente, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos».

Muchas voces se alzaron a lo largo de la jornada de ayer manifestando su desasosiego por lo ocurrido, entre ellas, la del padre del futbolista, Horacio Sala. «Me avisó un amigo mientras trabajaba, no sé mucho más de lo sucedido. Estoy desesperado, no me lo puedo creer».

El combinado galés con el que tendría que estar entrenando el ariete se mostró también muy preocupado. «Estamos todos muy conmocionados tras oír las noticias de que el avión se ha perdido. Esperábamos que Emiliano llegara a Cardiff y que estuviera por primera vez con el resto del equipo. Él estaba muy feliz por venir aquí», señaló entre lágrimas Ken Choo, director ejecutivo del Cardiff City, que, al igual que el Nantes, suspendió ayer las sesiones de entrenamiento a la espera de recibir noticias sobre su nuevo futbolista.

Sala alcanzó la élite futbolística a miles de kilómetros de su hogar. Nacido en la ciudad argentina de Santa Fe, formó parte del proyecto «Crecer», una iniciativa promovida por el Girondins de Burdeos para descubrir jóvenes talentos en Sudamérica y catapultarlos al éxito en Europa. Fue de la mano del club galo con el que debutó en la Ligue 1.

A pesar de ello, nunca se llegó a asentar con totalidad en la Primera división, pues pasó por equipos de categorías inferiores como el Orleans, Niort o Caen. No fue hasta la presente campaña con sus 28 años cuando el delantero se ha destapado como un goleador, marcando 12 tantos en 19 partidos. Un balance que propició que el Cardiff City se lanzase a por su fichaje por 17 millones de euros con el fin de conseguir la permanencia en la Premier League.

Cariño y esperanzas

Las muestras de cariño y esperanzas no han cesado en las últimas horas. Numerosos excompañeros del futbolista se mostraron muy afectados por su desaparición. Es el caso de Felipe Saad, defensa brasileño que compartió vestuario con el ariete en el Caen y que nunca quiso dar a su amigo por muerto. «Tenemos una relación muy cercana. Los dos somos suramericanos, por eso nos ayudamos mutuamente», aseguró a medios franceses visiblemente entristecido por la noticia. «Si hay una palabra que le define, esa es altruismo, tanto dentro como fuera del campo. Siempre piensa en el bien del equipo», concluyó.

La confianza de que el jugador siga con vida se mantiene presente en su entorno. Tanto es así que el presidente del Nantes, Waldemar Kita, quiso lanzar un último mensaje de optimismo. «Sala es un luchador. No está todo acabado, puede estar en algún sitio. A la espera de noticias que esperamos positivas, estamos muy emocionados por todos los apoyos que hemos recibido».

Tal es la desolación en Francia que el partido de Copa que debería jugarse hoy entre el Nantes y el L´Entente SSG ha sido aplazado al próximo domingo. A la espera de novedades sobre el jugador, se planea que, tanto en el próximo encuentro del Nantes como del Cardiff Citty, se le dediquen sendos homenajes.

A las seis de la tarde de ayer, el equipo de rescate del Canal de la Mancha concluyó las labores de búsqueda por la escasa visibilidad. Todo ello, sin encontrar rastro alguno de la aeronave ni de sus dos únicos tripulantes: el piloto, el inglés Dave Henderson, y Emiliano Salas.