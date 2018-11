Serie A Genaro Gattuso, el nuevo enemigo de Matteo Salvini El técnico del Milán contestó a unas declaraciones del vicepresidente del gobierno de Italia

S.D.

Actualizado: 27/11/2018 02:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La irrupción de Matteo Salvini en la política italiana ha levantado numerosas polémicas, y el ámbito del fútbol no se ha salvado. El vicepresidente y ministro de Interior del gobierno italiano es un reconocido seguidor del Milán y en numerosas ocasiones ha opinado sobre su club predilecto. El último choque contra el Lazio no ha sido una excepcion.

Tras el encuentro del equipo «rossonero» frente al combinado romano, que se resolvió con empate a uno, Salvini criticó al técnico Gennaro Gattuso por su gestión de los cambios en el partido. «Si hubiera estado en el lugar de Gattuso, habría hecho algunos cambios. Los jugadores estaban cansados, no entiendo por qué no cambió algo en la segunda mitad».

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que no han gustado al entrenador milanista. «No hablo de política porque no tengo ni idea. Salvini se queja porque no hice los cambios... Con todos los problemas que tenemos en el país, si el viceprimer ministro habla de fútbol vamos mal».

No desaprovechó la ocasión Gattuso para recordar que Salvini ya criticó en el pasado a Gonzalo Higuaín cuando fue expulsado del encuentro frente a la Juventus cuando aseguró que sintió «vergüenza» por la actitud «indigna» del delantero argentino.

«Comenzó con Higuaín, después fue el partido contra el Inter. Ya es un hábito... Así que sigamos», ha asegurado el entrenador italiano.