Fútbol

Así serán los grupos de Segunda B en la temporada 2020-21

Los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno

La Segunda B y la Tercera división comenzarán en octubre

Sorteo del calendario de la Liga 2020 - 21, en directo

Así serán los grupos de Segunda B en la temporada 2020-21

S. D.

La Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido hoy, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que será ratificada esta tarde por la Comisión Gestora de la RFEF:

GRUPO I

Subgrupo A

CORUXO FC

PONTEVEDRA CF SAD

RACING CLUB FERROL SAD

RC CELTA DE VIGO SAD "B"

RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

SD COMPOSTELA

CD GUIJUELO

ZAMORA CF

SALAMANCA CF UDS

UNIONISTAS DE SALAMANCA CF

Subgrupo B

CD COVADONGA

CLUB MARINO DE LUANCO

CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA

REAL OVIEDO SAD "B"

REAL SPORTING DE GIJÓN SAD "B"

UP LANGREO

BURGOS CF SAD

CYD LEONESA SAD

REAL VALLADOLID PROMESAS

CD NUMANCIA DE SORIA SAD

GRUPO II

Subgrupo A

ARENAS CLUB

ATHLETIC CLUB "B"

BARAKALDO CF

CLUB PORTUGALETE

DEPORTIVO ALAVÉS SAD "B"

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD "B"

REAL UNIÓN CLUB SAD

SD AMOREBIETA

SD LEIOA

CD LAREDO

REAL RACING CLUB SANTANDER SAD

Subgrupo B

CD CALAHORRA

SD LOGROÑÉS

CLUB HARO DEPORTIVO

CD IZARRA

CD TUDELANO

CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B"

UD MUTILVERA

CD EBRO

SD TARAZONA

SD EJEA

GRUPO III

Subgrupo A

AE PRAT

CE L´HOSPITALET

CF BADALONA

FC ANDORRA

FC BARCELONA "B"

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAD

LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF

RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B"

UE CORNELLÀ SAD

UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD

UE OLOT SAD

Subgrupo B

CD ALCOYANO SAD

ATLÉTICO LEVANTE UD

ATZENETA UE

CD LA NUCÍA

HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD

ORIHUELA CF

VALENCIA-MESTALLA

VILLARREAL CF SAD "B"

SCR PEÑA DEPORTIVA

UD IBIZA-EIVISSA

Grupo IV

Subgrupo A

ALGECIRAS CF

ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF

CÁDIZ CF SAD "B"

MARBELLA FC SAD

RB LINENSE

RC RECREATIVO DE HUELVA SAD

SAN FERNANDO CD ISLEÑO

UD TAMARACEITE

CD MARINO

LAS PALMAS ATLÉTICO

Subgrupo B

BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ

CLUB RECREATIVO GRANADA

CÓRDOBA*

CD EL EJIDO 2012

LINARES DEPORTIVO

SEVILLA ATLÉTICO

CF LORCA DEPORTIVA

REAL MURCIA CF SAD

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF

YECLANO DEPORTIVO

*Pendiente de resolución.

Grupo V

Subgrupo A

CDA NAVALCARNERO

CF RAYO MAJADAHONDA

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD "B"

GETAFE CF "B"

LAS ROZAS CF

REAL MADRID-CASTILLA

DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

CD ATLÉTICO BALEARES SAD

UD POBLENSE

Subgrupo B

AD MÉRIDA SAD

CD BADAJOZ

CD DON BENITO

CF VILLANOVENSE

EXTREMADURA UD SAD

UD MELILLA

CF TALAVERA DE LA REINA

CP VILLARROBLEDO

UD SOCUÉLLAMOS CF

VILLARRUBIA CF

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