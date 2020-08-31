Fútbol
Así serán los grupos de Segunda B en la temporada 2020-21
Los 102 equipos quedarán distribuidos en cinco grupos con dos subgrupos cada uno
La Segunda B y la Tercera división comenzarán en octubre
Sorteo del calendario de la Liga 2020 - 21, en directo
La Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido hoy, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que será ratificada esta tarde por la Comisión Gestora de la RFEF:
GRUPO I
Subgrupo A
CORUXO FC
PONTEVEDRA CF SAD
RACING CLUB FERROL SAD
RC CELTA DE VIGO SAD "B"
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
SD COMPOSTELA
CD GUIJUELO
ZAMORA CF
SALAMANCA CF UDS
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
Subgrupo B
CD COVADONGA
CLUB MARINO DE LUANCO
CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA
REAL OVIEDO SAD "B"
REAL SPORTING DE GIJÓN SAD "B"
UP LANGREO
BURGOS CF SAD
CYD LEONESA SAD
REAL VALLADOLID PROMESAS
CD NUMANCIA DE SORIA SAD
GRUPO II
Subgrupo A
ARENAS CLUB
ATHLETIC CLUB "B"
BARAKALDO CF
CLUB PORTUGALETE
DEPORTIVO ALAVÉS SAD "B"
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD "B"
REAL UNIÓN CLUB SAD
SD AMOREBIETA
SD LEIOA
CD LAREDO
REAL RACING CLUB SANTANDER SAD
Subgrupo B
CD CALAHORRA
SD LOGROÑÉS
CLUB HARO DEPORTIVO
CD IZARRA
CD TUDELANO
CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B"
UD MUTILVERA
CD EBRO
SD TARAZONA
SD EJEA
GRUPO III
Subgrupo A
AE PRAT
CE L´HOSPITALET
CF BADALONA
FC ANDORRA
FC BARCELONA "B"
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAD
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF
RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B"
UE CORNELLÀ SAD
UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD
UE OLOT SAD
Subgrupo B
CD ALCOYANO SAD
ATLÉTICO LEVANTE UD
ATZENETA UE
CD LA NUCÍA
HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD
ORIHUELA CF
VALENCIA-MESTALLA
VILLARREAL CF SAD "B"
SCR PEÑA DEPORTIVA
UD IBIZA-EIVISSA
Grupo IV
Subgrupo A
ALGECIRAS CF
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
CÁDIZ CF SAD "B"
MARBELLA FC SAD
RB LINENSE
RC RECREATIVO DE HUELVA SAD
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
UD TAMARACEITE
CD MARINO
LAS PALMAS ATLÉTICO
Subgrupo B
BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ
CLUB RECREATIVO GRANADA
CÓRDOBA*
CD EL EJIDO 2012
LINARES DEPORTIVO
SEVILLA ATLÉTICO
CF LORCA DEPORTIVA
REAL MURCIA CF SAD
UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
YECLANO DEPORTIVO
*Pendiente de resolución.
Grupo V
Subgrupo A
CDA NAVALCARNERO
CF RAYO MAJADAHONDA
CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD "B"
GETAFE CF "B"
LAS ROZAS CF
REAL MADRID-CASTILLA
DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
CD ATLÉTICO BALEARES SAD
UD POBLENSE
Subgrupo B
AD MÉRIDA SAD
CD BADAJOZ
CD DON BENITO
CF VILLANOVENSE
EXTREMADURA UD SAD
UD MELILLA
CF TALAVERA DE LA REINA
CP VILLARROBLEDO
UD SOCUÉLLAMOS CF
VILLARRUBIA CF