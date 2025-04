Rustu, en estado crítico por el coronavirus

Hay una seria preocupación por el estado de salud de Rustu Reçber , el exportero que militó en el Barcelona en la temporada 2003-04, después de que su estado se haya agravado. El exfutbolista, de 46 años, fue hospitalizado en Turquía este pasado lunes a causa del coronavirus . Según recogen varios medios informativos de su país, su estado de salud se agravado seriamente y estaría luchando por salvar su vida. Según ha publicado el diario Miliiiyet Rustu Reçber fue contagiado por su mujer, Isil , quien anunció a través de Instagram la enfermedad del ex portero. Según informa este medio turco, Isil Reçber regresó de Estados Unidos la semana pasada y no siguió los consejos preceptivos para evitar la propagación del virus. En lugar de someterse a las dos semanas de confinamiento, decidió proseguir con su vida normal y visitó el salón de belleza en el que trabaja, lo que le ha valido duras críticas en las redes sociales . «No me preocupa el linchamiento que estoy recibiendo mientras Rustu se recupere», ha comentado.

Isil está relatando todo el proceso por el que están pasando y recuerda que, como sucede en España, en Turquía los familiares no pueden acompañar a los enfermos que están hospitalizados. «Mi única petición es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos . Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos . Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR», reclama en su perfil.

Rustu, nacido en Antalya (Turquía), cumplirá el próximo 30 de mayo 47 años. Tuvo una brillante carrera internacional , defendiendo el escudo turco en 120 ocasiones. De hecho ha sido el futbolista de su país que más veces ha defendido a Turquía. Su paso por la Liga fue muy breve. Rustu fue el primer fichaje de Joan Laporta cuando éste ganó las elecciones en 2003. En el Camp Nou solo estuvo una temporada y únicamente disputó 7 encuentros, provocando sus airadas quejas. Desde el club se achacó su falta de adaptación al estilo de juego y una inoportuna lesión durante la pretemporada. Rijkaard apostó entonces por Víctor Valdés , que deslumbró al holandés y se hizo con el puesto de la portería. Rustu regresó al año siguiente a su país para jugar para el Fenerbahçe y el Besiktas, ganando cinco títulos de Liga y tres Copas.