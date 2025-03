La reaparición de Ansu Fati, cada vez más cerca

Ansu Fati empieza a ver la luz al final del túnel. Una nueva luz después de un nuevo túnel, que le ha tenido en el dique seco a causa de sus problemas musculares. El delantero del Barcelona ha presentado la nueva edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', que este año destinará sus beneficios a Pallapupas , una entidad solidaria que se dedica a mejorar la vida de los niños ingresados en los hospitales. A pocos días de reaparecer en los terrenos de juego, Ansu presentó el libro que apadrina y habló de su lesión y de su posible reaparición en las próximas semanas.

«Estoy trabajando, espero poder estar ya pronto con el equipo . No sé cuando volveré, veré día a día y en función de las sensaciones, lo decidiré con el míster y los preparadores. Poco a poco», explicó Ansu Fati, que tiene claro que no debe precipitarse para evitar una recaída como la que sufrió esta temporada. «La última recaída fue un momento duro, el club me apoyó en todo momento y he estado muy tranquilo porque han estado a mi lado. Lesionarse es lo peor , pero siempre hay que mirar hacia adelante», explicó. Aunque no quiso marcarse una fecha para su reaparición es posible que pueda tener unos minutos este próximo lunes ante el Cádiz, ya que jugar ante el Eintrach sería muy precipitado.

Fati también respondió a cuestiones sobre el Barcelona y en este sentido se alegró de la llegada de Xavi al banquillo culé. « El cambio de entrenador nos ha venido muy bien , los jugadores tenemos una mentalidad más trabajadora. Me parece bien que haya tanta competencia en la delantera porque esto es el Barça y aquí juegan los mejores». Joan Laporta no quiso perderse la presentación y acompaño al delantero culé. «Espero poder ir a celebrar la Liga del Barça», bromeó en alusión al concierto que hará el grupo B-Sides en la sala Luz de Gas el 7 de julio, también a beneficio de Pallapupas. El presidente reiteró que cree que ganarán la Liga. Preguntado por el fichaje de un crack como Lewandowski o Haaland para la próxima temporada , apuntó que «ya tenemos al mejor, Ansu Fati, y esperamos verle jugar pronto de nuevo».