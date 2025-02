Lopetegui: «En Madrid siempre he tenido cariño, no importa mi persona ni mi presencia»

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui , ha asegurado que acudirán al Santiago Bernabéu dispuestos a ser «protagonistas» y a luchar por el triunfo con «ilusión y ambición», en un partido que conlleva su vuelta a un estadio donde ejerció de técnico y a un club donde tuvo una salida peculiar que quiere dejar en el pasado.

«No estoy pensando en eso. Siempre he recibido cariño y no tengo ningún problema . Pero lo importante es la respuesta del equipo y los jugadores, no mi persona ni mi presencia, sinceramente. Cuando uno ha entrenado y ha estado en ese club, siempre hay una cercanía de muchas cosas, uno no es ajeno a eso», se sinceró en rueda de prensa.

«Cuando pisas el estadio, vas con el objetivo de conseguir ganar y sacar adelante el objetivo de tu equipo. Soy un entrenador del Sevilla al cien por cien y lo emocional pasa a un segundo plano », añadió en este sentido.

Desvió todas las preguntas enfocadas a cómo viviría su regreso a Madrid. «El centro de atención serán los jugadores, los protagonistas principales de este invento maravilloso, nada más. Puede ser habitual en las vueltas de cualquier entrenador o jugador, sin ir más allá. Cuando pite el árbitro los focos estarán en el partido», comentó.

« Lo que ha pasado, ha pasado . Bajo nuestro control está el llegar mañana equilibrados y preparados para competir al máximo nivel, porque el Madrid te lo exige. Es un grandísimo equipo, pero nuestra respuesta está en nuestra mano», recalcó.

Así, tiene puesta su energía en preparar el partido, contra un equipo «formidable» y con esa convicción de ser protagonistas. «El partido nos va a dar lo que nosotros le demos al partido, nuestro foco va a ser afrontar el partido con confianza, pese a la dificultad de tener enfrente a un rival en un estado muy bueno », comentó.

«Vamos con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido y de ir a por los puntos en juego. Hemos preparado el partido como cuando tienes una semana entera, con más tiempo. Sabemos el rival que tenemos enfrente pero nadie nos quita la ilusión, la ambición y la sana intención de ser protagonistas en un campo tremendamente exigente», aseguró sobre el partido que quiere ver.

Sobre el técnico blanco, Zinedine Zidane , se mostró seguro de tener enfrente a un rival muy preparado. «Está haciendo un trabajo extraordinario. Los resultados y títulos que ha conseguido es extraordinario y digno de alabar, claro que sí», se sinceró.

Por otro lado, dejó la puerta abierta al debut del recién llegado del Leganés En-Nesyri. «Estamos en mercado abierto, ha habido salidas y entradas. Las salidas obedecen a una voluntad de salir, y las llegadas es porque entendemos que los jugadores que vienen, lo hacen para mejorarnos. Conocemos a En-Nesyri y viene a mejorarnos. Está ya preparado y adaptado, es uno más», apuntó.

»Tenemos una serie de bajas , unas por sanción, otras por lesión, otros porque se han ido. Los importantes son los que están, y van a tratar mañana de hacer un gran partido. Vamos con plena confianza en la gente que mañana va a saltar al Bernabéu", comentó escueto sin dar pistas sobre el once inicial que pueda poner, aunque confirmó que Jesús Navas podría no estar al cien por cien.