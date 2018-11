El Real Madrid Castilla, entrenado por José Manuel Díaz desde el ascenso de Solari al primer equipo, se quedó con la miel en los labios al ser empatado en el minuto 93 ante el Salmantino. Un doloroso reparto de puntos que tuvo como gran protagonista a Jorge de Frutos, autor de un doblete.

El centrocampista segoviano fue clave para el filial blanco, y dejó para el recuerdo un golazo de bandera en el 1-2, Diagonal con pared en Cristo para definir con un pase a la red tras deshacerse de un defensa y del portero con un recorte majestuoso que sentó a ambos oponentes.

Cristo to De Frutos again! Castilla go up 2-1. pic.twitter.com/dynRw1ygBc