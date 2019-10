Fútbol El problema que se le avecina a Valverde Rakitic ya no esconde su descontento y avisa que si no tiene más protagonismo no descarta una salida

Sergi Font Barcelona Actualizado: 10/10/2019 12:33h

La incontinencia verbal de Piqué no es el único problema con el que tendrá que lidiar Ernesto Valverde esta temporada. El técnico deberá afrontar la situación de jugadores que han perdido su rango y ya no son imprescindibles. Uno de ellos es Ivan Rakitic, que esta temporada solo ha participado en seis partidos (ninguno de ellos completo) y en solo una ha sido titular. El croata ha roto su silencio con motivo de la convocatoria de su selección, que aprovecho para atender a la prensa de su país. « No sé qué pasará. Quiero jugar para el Barça y no solo ser parte de ese equipo. Haré todo lo posible para tratar de cambiar esta situación en los próximos partidos. Tengo un contrato por un par de años más, no hay mejor lugar para jugar que en el Barcelona, el mejor club del mundo, pero quiero jugar y no solo disfrutar de pasear por la ciudad y disfrutar del mar...», avisó el centrocampista, que no descarta marcharse durante el mercado invernal. «Hablé con la gente del club, todos sabían sobre las otras opciones que tenía, no era ningún secreto. Todavía deseo todo lo mejor para el Barça, pero quiero luchar, para que todo el equipo vea que estoy listo cada vez que necesito salir al campo y dar lo mejor de mí. Quiero agradecer a la afición por el recibimiento de este pasado fin de semana. Pero si veo que nada puede cambiar, entonces nos sentaremos y hablaremos nuevamente», zanjó.

En Europa están muy pendientes de la quitación del centrocampista y se frotan las manos sabiendo que podrían ficharle en enero a un precio inferior al de mercado. Nadie entiende su cambio de rol. Ha pasado de ser imprescindible para Luis Enrique y Ernesto Valverde a no contar para el extremeño. El futbolista solo ha participado en seis partidos y en ninguno de ellos completó los noventa minutos. Con una sola titularidad, en Granda, acumula 159 minutos en Liga de 720 posibles y en la Champions apenas jugó media hora en Dortmund. La llegada de Frenkie de Jong le ha afectado directamente, ya que Valverde sigue manteniendo en el centro del campo a Sergio Busquets, titular junto al holandés. Para la tercera plaza en la medular dispone de cinco jugadores más (Rakitic, Sergi Roberto, Arthur, Aleñá y Arturo Vidal. De momento ha sido Sergi Roberto el que más ha disfrutado de la posición, aunque Arthur está cogiendo mucho más protagonismo en los últimos encuentros.

Ante esta nueva situación para Rakitic, el Inter de Milan está pendiente de la evolución de su temporada para tratar de acometer su contratación. El equipo italiano, que está en el mismo grupo que el Barça en la Champions, ya intentó ficharle este pasado verano y quiere volver a intentarlo durante la ventana invernal. De hecho, algunos medios transalpinos recogen en su edición de hoy el interés del Inter por el croata. Rakitic, que estuvo a punto de aceptar la oferta este pasado verano cuando se vio desplazado por el intento del club de abaratar el precio de Neymar, no la descarta en estos momentos y está a la espera de ver qué sucede con su situación para tomar una decisión.